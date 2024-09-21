"Мрія" подождет? Работы по восстановлению самолета Ан-225 прекратили, что случилось

При этом точная стоимость нового самолета еще не рассчитана

Работы по восстановлению крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрія", уничтоженного российскими оккупантами, приостановлены. Все срочные действия по сохранению его остатков были выполнены, дальше работа по восстановлению самолета будет продолжена после завершения войны в Украине.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что работниками ГП "Антонов" была завершена дефектация уничтоженного Ан-225, которую нужно было произвести срочно. Уцелевшие детали таким образом удалось сохранить, поэтому компания "сосредоточила ресурсы на более приоритетных для государства задачах".

"Работы финансировались из специального фонда на восстановление "Мрії", на балансе которого собрано 3 млн долл. Подавляющее большинство этих денег предприятие получило в качестве роялти от продаж дополнения к игре Microsoft Flight Simulator с самолетом Ан-225", – отмечает издание.

При этом точная стоимость нового самолета еще не рассчитана. Она зависит от ряда факторов, в частности, от того, удастся ли "Антонову" использовать в качестве доноров российские самолеты Ан-124-100 "Руслан" в Канаде и Германии. Эти самолеты были арестованы и могут быть переданы в пользу Украины.

Напомним, в начале широкомасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Ан-225 был уничтожен неуправляемой авиационной ракетой в Гостомеле под Киевом. По непроверенным данным, самолет также был взорван оккупантами изнутри. Город и аэродром "Антонов" больше месяца оставались ареной жестоких боев. Гостомель был окончательно освобожден украинскими войсками 1 апреля 2022 года.

20 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах достроить второй Ан-225 на замену уничтоженному самолету. Было сделано несколько заявлений о возможном завершении второго самолета, хотя его строительство в основном было приостановлено из-за отсутствия финансирования; на ГП "Антонов" объявлен сбор средств по восстановлению самолета. Насколько эта надежда реальна в условиях войны, и даже в будущем, сказать трудно.