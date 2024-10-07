Оценить невозможно отменить: когда НБУ вернет курс доллара на уличные табло

Наличный курс валюты "плавает" близко к официальному курсу, говорят в Нацбанке

Постановление правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года №165 о запрете обменникам сообщать курс валюты на выносных информационных вывесках, щитах, стендах, штендерах и электронных табло и т.п. было принято в комплексе с другими мерами противодействия постороннему влиянию на спрос наличной валюты, поэтому оценить его эффективность невозможно.

Такой ответ получил сайт "Телеграф" на официальный запрос регулятора с просьбой объяснить, как решение НБУ повлияло на усиление устойчивости валютного рынка.

В то же время в Нацбанке уверяют, что общее влияние от антикризисных мер НБУ, направленных на стабилизацию валютного рынка, среди которых и запрет показывать курсы валют на табло, ощутимо. И уже долгое время наличный обменный курс находится близко к официальному курсу.

"…меры НБУ способствовали ощутимому уменьшению влияния психологического фактора на наличный валютный рынок, о чем свидетельствует снижение колебаний на нем. Учитывая, что отсутствие табло может предотвращать агрессивное подталкивание населения к покупке иностранной валюты (в том числе, при незначительном росте курса), это решение могло в значительной степени способствовать уменьшению влияния психологического фактора", — пытается убедить в правильности своих действий регулятор.

В Нацбанке напомнили, что его требование по поводу демонстрации курсов валют обменниками разработано на основе лучших практик стран Евросоюза и Великобритании, "где урегулировали проблемы косвенного влияния на курс на уровне Директивы №2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС… Эти практики и стали полезны для урегулирования ситуации, сложившейся на украинском рынке обмена валют".

Согласно п.42 постановления №165, упомянутое выше "требование будет действовать в течение военного положения и 90 календарных дней с момента его прекращения или отмены. В то же время НБУ может продлить срок его действия, если будет фиксировать случаи ненадлежащего поведения со стороны участников валютно-обменного рынка", говорится в ответе Нацбанка сайту "Телеграф".

Интересно, что в начале 2024 года, оценивая психологический эффект от ограничения, НБУ писал, что он проводит политику увеличения привлекательности гривневых активов, что способствовало росту ставок по срочным депозитам, увеличению спроса на них и соответственно уменьшению спроса на иностранную валюту. Сейчас он уже не настаивает на такой своей роли.

Напомним, нардеп Нина Южанина прогнозировала курс доллара по 50 грн.