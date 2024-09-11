Ідемо до 50 гривень: нардеп дала прогноз курсу долара в Україні

Нардеп не довіряє бюджетній декларації

Україна поступово йтиме до курсу 50 гривень за один долар. Вже цього літа був стрибок вартості долара, через що Національному банку доводилося проводити значну інтервенцію.

Про це в ефірі Новини.Live розповіла народний депутат Ніна Южаніна. За її словами, зараз для України у цьому плані "все дуже складно".

"Я вже не дуже довіряю бюджетній декларації, оскільки вона є документом, який нібито щось означає, але насправді він нічого не означає. Абсолютно вже видно, що у нас цифри "летять" цього року, і прогноз не може бути таким наступного року", — сказала нардеп.

За її словами, до 15 вересня до Ради за ідеєю мають внести проєкт бюджету на наступний рік, проте з цим "все дуже складно"

Як відомо, до бюджету на 2024 рік закладено середній курс 40,7 грн/долар та 42,1 грн/долар на грудень. Уряд очікує зростання середнього курсу долара:

2025 року до 45 гривень (45,6 на грудень),

2026 року до 46,5 гривні (45,9 на грудень),

2027 року до 46,4 гривні (46,2 на грудень).

Як повідомлялося раніше, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій раніше давав прогноз, що до 2026 року курс долара може піднятися до 46 гривень.

При цьому Голова правління Банку "Глобус" Сергій Мамедов говорив, що до кінця 2024 року долар не підніметься вище за 42 гривні, а залишатиметься в рамках значень, закладених на цей рік бюджетом.