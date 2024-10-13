Не зʼявляється на публіці: як виглядає дружина художника Сергія Пояркова

Дружина художника веде непублічний спосіб життя

Сергій Поярков — художник, який брав активну участь у подіях Євромайдану. Пізніше намагався потрапити в парламент, але не пройшов і був помічником нардепа Дмитра Яроша. А от про його дружину відомо не так багато.

Сергій Поярков певний час вів програму "Поярків NEWS", в якій гостро критикував чинну владу. Також він "відзначився" тим, що назвав президента Володимира Зеленського "невихованим зеленим чмом". Пізніше глава держави навіть подавав до суду на ведучого, але судовий процес затих. "Телеграф" розкаже, хто є дружиною Сергія Пояркова.

Що відомо про дружину Пояркова

Загалом у мережі немає багато інформації про особисте життя художника. Відомо, що тривалий час чоловік не ні з ким вступав у шлюб. Натомість зі своєю майбутньою дружиною познайомився в 1998 році. Його обраницею стала жінка, на ім'я Ірина, з якою побрався, коли йому було понад 40 років. Дружина Пояркова — бухгалтер, тож займається розрахунками в їх родині.

Натомість колишній ведучий вперше став батьком у 2009 році. Тоді у нього з дружиною з'явилась перша донька, яку назвали Софійкою. У 2012 році в подружжя народився син. Йому дали ім'я Марк, оскільки так хотіла старша донька художника. Поярков розповідав, що син народився схожим на колишнього північнокорейського диктатора Кім Чен Іра.

Таким чином Софійці зараз близько 15 років, а Марку — 12. Утім, свіжих фото з дітьми Сергій не поширював. Є лише стара світлина родини.

Фото з мережі

У 2012 році художник розповів, що побудував 4-поверховий будинок з мезонінами — надбудовами на верхньому поверсі з власним дахом. Зведення та наповнення приміщення тривало упродовж 7 років.

Поярков розповідав, що займатися будівництвом дому було непросто й тоді він вперше почув, як дружина вживає нецензурну лайку. До того ж чоловік зазначив, що в будинку є його майстерня, яка простягається на 2 поверхи, зимовий сад, оглядовий майданчик, 100-метрова тераса.

Фото з мережі

У мережі можна знайти єдине спільне інтерв'ю Пояркових. Тоді Ірина розповіла, що попри те, що Сергій любить командувати, вважає саме її головною в сім'ї. Водночас на думку художника, дружина цінує в ньому скромність. Натомість Ірина відповіла, що їм подобається легкий характер чоловіка й те, що він не є злопам'ятним.

Крім цього, дружина Пояркова розповіла, що професія її чоловіка є цікавою, й вона вже звикла до його діяльності.

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