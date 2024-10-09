Був одним із лідерів Автомайдану: куди зник ведучий Поярков, на якого Зеленський подав до суду

Чоловік став медійним від початку Євромайдану

Доля лідерів Євромайдану склалася по-різному. Деякі діячі прийшли пізніше до влади, а про когось взагалі не чутно. Зокрема, практично зник з інформаційного простору Сергій Поярков.

Поярков був одним з лідерів Автомайдану у 2014 році та працював на телебаченні. Якою була його діяльність та чим він займається зараз — розкаже "Телеграф"

Що відомо про Сергія Пояркова

Чоловік народився на Чернігівщині в 1965 році. Відчував потяг до мистецтва, тож вступив до художньо-промислового технікуму в Києві. Згодом навчався в поліграфічному інституті імені Івана Федорова. Крім цього, Поярков захотів освоїти графіку, тож протягом 5 років навчався в Українській академії мистецтв.

Упродовж 2 років робив ілюстрації для таких журналів, як "Огонек", "Юність", газетах "Собеседник", "Комсомольское знамя". Паралельно почав створювати ілюстрації для книг столичних видавництв і також за кордон.

Водночас художник почав брати участь у різних конкурсах. Так, посів 2-гу сходинку на 54th World Con.96 Art Show у Лос-Анджелесі. Пізніше Поярков ще кілька разів брав участь у цьому проєкті та навіть отримав головний приз Best in Show у 1998 році. Був залучений до групової виставки на Бродвеї в Нью-Йорку. Також демонстрував свої роботи в Сан-Дієго та Атланті.

Фото з мережі

У 2000 році Сергій організував персональну виставку в Національному художньому музеї України в Києві та в Музеї західного і східного мистецтва, що в Одесі. Через 2 роки мав виставку в Московському музеї сучасного мистецтва. Того ж року став номінантом престижної премії "Локус".

Періодично брав участь у різних телевізійних програмах і світських заходах. Був одним з організаторів Автомайдану. У 2014 році балотувався до парламенту, але не пройшов. Згодом художник висловився, що крім героїв, які загинули за Україну, на Майдані була "група гнідих і противних щурів".

Фото з мережі

За словами Пояркова, були люди, які прикриваючись патріотизмом, думали про власне збагачення. Він зазначив, що дехто їздив до колишнього президента Януковича, аби домовитися про посади.

"Досить велика кількість тих, хто стрибав по сцені з криками "Слава Україні!, прийшли туди для того, щоб продати Януковичу і компанії можливість втекти з країни, здати Крим і сісти на схеми розграбування Батьківщини", — висловився він.

Одним із таких Поярков вважав тодішнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка: "Ця с… ка — вже вибачте мою ветеринарну термінологію, (ну не схожий він на кобеля, блін!) — очолила систему корупції, що залишилася у спадок від "ригів".

Після цього Поярков ще деякий час працював помічником-консультантом нардепа України Дмитра Яроша. Також вів авторську програму "Поярків NEWS" на каналі "Прямий", де в сатиричній формі коментував суспільно-політичні події.

Де зараз Сергій Поярков

У 2019 році ведучий у своїй програмі "Поярків NEWS" назвав президента України Володимира Зеленського "невихованим зеленим чмом", якого потрібно "виховувати". Тоді Національна рада з питань телебачення і радіомовлення влаштувала перевірку каналу "через образу честі та гідності президента". Зеленський подав до суду на Пояркова через такі вислови.

Згодом СБУ повідомила про підозру Пояркову у погрозі вбивству Зеленського, а пізніше — відкрили кримінальну справу. Чоловіка відпустили під особисте зобов'язання. З того часу відбулося щонайменше 6 судових засідань, утім, у справі не допитали ні Пояркова, ні президента.

Також ведучий малював на власному паркані напис "Зеля — х#йло". Таким чином чоловік намагався підтримати керівника чернігівського "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського. Його звинуватили у хуліганстві за такий самий напис. На місце приїхала поліція, але більше нічого не трапилось.

Фото з мережі

Зараз Сергій Поярков активно веде свій ютуб-канал, на якому висловлюється стосовно війни Росії проти України. Чоловік різко критикує чинну українську владу, на підбираючи слова. Судячи зі всього, Поярков живе в Україні. Влітку йому зробили операцію на серці.

Фото з фейсбуку Пояркова

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