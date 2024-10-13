Був миловидним і з кумедними кучерями: як виглядав у дитинстві чемпіон світу Жан Беленюк

Спортсмен продовжує працювати у Верховній Раді

Жан Беленюк — відомий український спортсмен, який здобув звання чемпіона світу та Європи з греко-римської боротьби. Також став срібним і золотим призером Олімпійських ігор. Він пройшов довгий шлях у спортивній кар'єрі.

Жан Беленюк успішно представляв Україну на міжнародних змаганнях, завойовуючи призові місця. Згодом чоловік вирішив спробувати свої сили в політиці. "Телеграф" розкаже більше про кар'єру Беленюка та покаже, як він виглядав у молодості.

Спортивна кар'єра Жана Беленюка

Майбутня зірка народилась у Києві в 1991 році. Мати Жана — українка, а батько — африканець. Чоловік загинув під час громадянської війни у рідній Руанді. Жан почав займатися спортом ще в дитинстві. Пробував себе у різних нішах: футбол, баскетбол, карате, народні танці. Але найбільше йому припала до душі греко-римська боротьба.

Фото з мережі

Помітно, що в дитинстві Беленюк мав густе кучеряве волосся та спортивну тілобудову завдяки постійним тренуванням. Упродовж кар'єри він прокачував м'язи, а погляд ставав все впевненішим.

Фото з мережі

Фото з мережі

Беленюк почав показувати високі результати в цьому виді спорту не одразу. Цьому передували невдачі та постійна робота над собою. Перші успіхи — "срібло" на чемпіонаті Європи у 2007 році та "бронза" — у 2008. Через 2 роки зайняв 2-гу сходинку на чемпіонаті світу серед юніорів з греко-римської боротьби. У 2011 році на цьому ж чемпіонаті виборов бронзову медаль.

Паралельно зі спортивною кар'єрою чоловік здобув 2 освіти: магістра психології спорту в Національному університеті фізичного виховання та управлінця бізнесом — у Міжрегіональній академії управління персоналом.

У 2014 році знову посів 3-тє місце на чемпіонаті світу. Утім, Жан вважав, що тоді судді несправедливо його оцінили, надаючи прихильність борцю з Азербайджану. Це не зламало спортсмена й він почав відпрацьовувати навички ще дужче.

Вже у 2015 році Беленюк здобув омріяне золото та отримав звання чемпіона світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 85 кілограмів. За цю перемогу спортсмену подарували квартиру в столиці. У той період Жан отримав звання найкращого борця класичного стилю у світі, на думку Міжнародної федерації об’єднаних стилів боротьби.

Фото з мережі

А от на Чемпіонатах Європи українець вигравав золоті медалі тричі: у 2014, 2016 та 2019 роках. Також спортсмен здобував "срібло" на Європейських іграх у 2015 році та "золото" — у 2019.

У 2016 році Жан посів 2-ге місце на літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Українські тренери не погоджувалися з таким рішенням та вважали несправедливим, що Беленюку давали штрафні бали.

Фото з мережі

У 2018 році українець виборов срібну медаль на чемпіонаті світу, а через рік — золоту. Через 2 роки на літніх Олімпійських іграх спортсмен привіз на батьківщину ще одну перемогу. Пізніше Жан почав виконувати гопак після кожної своєї перемоги на ринзі. У 2023 році здобув "бронзу" на чемпіонаті світу.

Також у 2024 році Беленюк брав участь в Олімпійських іграх у Парижі. Там він посів 3-тю сходинку й заявив про завершення кар'єри.

Жан Беленюк зараз

Жан Беленюк у 2019 році став депутатом від партії "Слуги народу". Він був першим афроукраїнцем серед народних обранців. Відомо, що спортсмену запропонував долучитися до політсили сам президент Володимир Зеленський. Паралельно чоловіка призначили першим заступником голови Комітету ВРУ з питань молоді та спорту.

Фото з мережі

У 2022 році Беленюк пробував свої сили на посаду очільника Національного олімпійського комітету, але за його кандидатуру не проголосували. Певний час проводив інструктаж військових, як підготуватися до рукопашного бою.

Спортсмен має звання старшого лейтенанта ЗСУ, але в армії не служить. За словами Жана, якщо його мобілізують, то відправиться на фронт. Наразі Беленюк продовжує бути народним депутатом.

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський надав Беленюку звання "Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України".

Фото з інстаграму Жана Беленюка

Нещодавно спортсмен знявся для чоловічого журналу Playboy та поділився стильними світлинами.

Фото з інстаграму Жана Беленюка

Фото з інстаграму Жана Беленюка

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