Не появляется на публике: как выглядит жена художника Сергея Пояркова

Жена художника ведет непубличный образ жизни

Сергей Поярков — художник, который активно участвовал в событиях Евромайдана. Позже пытался попасть в парламент, но не прошел и был помощником нардепа Дмитрия Яроша. А вот о его жене известно не так много.

Сергей Поярков некоторое время вел программу "Поярков NEWS", в которой остро критиковал действующую власть. Также он "отличился" тем, что назвал президента Владимира Зеленского "невоспитанным зеленым чмом". Позже глава государства даже подавал в суд на ведущего, но судебный процесс утих. "Телеграф" расскажет, кто такая жена Сергея Пояркова.

Что известно о жене Поярковой

В целом в сети нет много информации о личной жизни художника. Известно, что долгое время мужчина ни с кем не вступал в брак. Вместе со своей будущей женой познакомился в 1998 году. Его избранницей стала женщина, по имени Ирина, с которой обручился, когда ему было более 40 лет. Жена Пояркова — бухгалтер, поэтому занимается расчетами в их семье.

В то же время бывший ведущий впервые стал отцом в 2009 году. Тогда у него с женой появилась первая дочь, которую назвали Софийкой. В 2012 году у супругов родился сын. Ему дали имя Марк, поскольку так хотела старшая дочь художника. Поярков рассказывал, что сын родился похожим на бывшего северокорейского диктатора Ким Чен Ира.

Таким образом, Софийке сейчас около 15 лет, а Марку — 12. Впрочем, свежих фото с детьми Сергей не распространял. Есть только старое фото семьи.

Фото из сети

В 2012 году художник рассказал, что построил 4-этажное здание с мезонинами — надстройками на верхнем этаже с собственной крышей. Строительство дома и наполнение помещения длилось 7 лет.

Поярков рассказывал, что заниматься строительством дома было непросто, и тогда он впервые услышал, как жена принимает нецензурную брань. К тому же мужчина отметил, что в доме есть его мастерская, которая простирается на 2 этажа, зимний сад, смотровая площадка, 100-метровая терраса.

Фото из сети

В сети есть единственное совместное интервью Поярковых. Тогда Ирина рассказала, что, несмотря на то, что Сергей любит командовать, считает именно ее главной в семье. В то же время, по мнению художника, жена ценит в нем скромность. Ирина ответила, что ей нравится легкий характер мужчины и то, что он — не злопамятен.

Кроме этого, жена Пояркова рассказала, что профессия ее мужа — интересная, и она уже привыкла к его деятельности.

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