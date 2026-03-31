Заморозки та зливи накриють Україну. Коли найбільше у квітні зіпсується погода

Іноді можливий туман, що ускладнюватиме рух транспорту

У перші дні квітня українців очікує мінлива та дощова погода, яка накриє майже усі території, але найбільше не пощастить півдню, де прогнозуються навіть грози. При цьому вдень буде досить тепло, подекуди до +19 градусів.

Що треба знати:

Вже після 6 квітня в Україні очікується потепління

Наприкінці першої декади місцями прогнозують заморозки

Вітер подекуди матиме силу до 15 – 20 м/с

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, березень був досить сухим та його температурні значення перевищували кліматичну норму на 2-5 градуси у всіх регіонах.

"На початку квітня погодні умови на території нашої країни визначатиме знижений атмосферний тиск та фронтальні розділи з півдня та південного сходу. Тому пройдуть дощі, які у південній половині місцями будуть значними та часом супроводжуватимуться слабкою грозою", — каже синоптик.

Яка погода очікується в квітні

З 4 – 5 квітня очікується розвиток молодого антициклону у районі Польщі, центр якого до 6 – 7 квітня переміститься на територію України. Під його впливом повітря прогріється ще більше, а комфортні показники мають протриматись до кінця першої декади.

Так, нічна температура коливатиметься в діапазоні +3…+10 °С, місцями у південних та південно-східних областях до +12 °С. Вдень повітря прогріватиметься до +12…+19 °С і лише в західних областях температура виявиться на 3 – 5 градусів нижче. Крім того, відносно прохолодна погода, іноді з туманами, спостерігатиметься у прибережній зоні Чорного та Азовського морів.

Для наочності на карті представлено очікуване зниження температури повітря на території Східної Європи в кінці першої декади квітня:

Карта температур в Європі в першій декаді квітня

З 9 квітня відбудеться вторгнення холодної повітряної маси з півночі Європи, що призведе до зниження температури на Лівобережжі України. Водночас на Закарпатті та крайньому заході похолодання буде практично непомітним. Таким чином, 9 та 10 квітня у східних, північних та центральних регіонах уночі спостерігатимуться заморозки за температури 0…-3 °С. Вдень також очікується досить холодна погода – лише +4…+9 °С. У західних та південно-західних регіонах загальне температурне тло виявиться трохи вищим – у нічний час близько +2…+8 °С, вдень ​​+10…+17 °С.

Напрямок вітру у перші 5 днів квітня буде північно-східний та північний, помірної сили. З 5 по 8 квітня вітер буде нестійким та змінюватиме напрямок. 9 та 10 квітня відбудеться відчутне посилення вітру північно-західного та північного напрямку, місцями з поривами до 15 – 20 м/с, яке ознаменує початок похолодання.

