На продуктах в Україні може бути незвичний напис про терміни: чому він дуже важливий

Такі написи присутні на продуктах протягом кількох років.

В Україні на різних продуктах у супермаркетах можна зустріти різні маркування термінів придатності. Зокрема, на частині товарів є напис "Вжити до…" та "Краще вжити до…".

"Телеграф", посилаючись на сайт Держспоживслужби, розповідає про відмінності цих маркувань. Слід зазначити, що такі написи присутні на продуктах вже протягом кількох років, але деяких покупців вони можуть продовжувати спантеличувати.

Річ у тому, що 6 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти". Це, зокрема, потрібно було для того, щоб привести у відповідність українське законодавство щодо інформування споживачів до норм ЄС.

Відмінності маркувань

Маркування "Краще вживати до..." означає, що у разі належного зберігання продукти залишаються безпечними і можуть споживатися і після вказаної дати.

Приклад вживання маркування Краще вжити до

Разом з тим, "Вживати до…" наноситься на упаковку швидкопсувних і небезпечних з точки зору мікробіології продуктів, для яких дата означає, що наступного дня продукт може ставати небезпечним. Це сире чи охолоджене м’ясо, сира риба, яйця тощо.

При цьому важливо зазначити, що після закінчення дати "Краще вжити до", як і після "Вжити до" харчові продукти не повинні бути в реалізації.

Чи можна їсти продукти після закінчення терміну придатності. Інфографіка Держспоживслужба

