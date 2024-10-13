Від шоумена - до політика: куди зник екснардеп Олександр Скічко

Колишній політик тепер веде непублічний спосіб життя

Деякі колишні посадовці від початку повномасштабної війни змінили напрям діяльності. Хтось пішов захищати батьківщину від ворога, а комусь довелося шукати себе в іншій сфері. Політичну кар'єру намагався побудувати зокрема й Олександр Скічко, але згодом все змінилося.

Скічко певний час обіймав посаду народного депутата, а згодом — голови Черкаської ОДА. "Телеграф" розкаже, як склалося його життя зараз.

Що відомо про Олександра Скічка

Чоловік з'явився на світ в 1991 році в Черкасах. Навчався у музичній школі, де опановував гру на сопілці, а потім — на саксофоні. У шкільні роки брав участь у конкурсах читців та займав призові місці. Зокрема, здобув першу премію VIII Міжнародного фестивалю дитячої та молодіжної творчості "Зірки польської осені". Олександр навчався у гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов і їздив на мовні курси у Велику Британію.

Вивчав міжнародну економіку в Київському економічному університеті імені Гетьмана. Однак відчував тягу до телебачення й виступів на сцені. Маючи приємний голос і харизматичну зовнішність, влаштувався на канал О-TV, де вів молодіжну програму "Teen-клуб".

А от появою на великих екранах стала участь чоловіка в шоу "Україна має талант", де він пародіював відомих політиків. Скічку вдалося потрапити до фіналу цього проєкту. Через рік поїхав до Москви, де виступив на проєкті "Хвилина слави". Там українець також пройшов аж до фіналу.

Після завершення шоу залишився працювати у Росії в ранковій програмі "Добрий монінг" на каналі "Муз-ТВ". Згодом повернувся в Україну й отримав роботу ведучого ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі". Пізніше вів реаліті-шоу "Мачо не плачуть", в якому був продюсером та автором ідеї. Разом з тим здобув перемогу на фестивалі "Велика різниця" разом із пародистом Валерієм Юрченком в Одесі.

Кар'єра Скічка рухалась вгору, й він разом з Дмитром Шепелєвим почав вести програму "Співай як зірка" на каналі "Україна". Пізніше став обличчям програми "Зірковий шлях". Певний час працював на радіо NRJ у ранковій програмі Let's go show.

У 2017 році вів вручення кінопремії "Золота дзиґа". Тоді ж був ведучим Євробачення-2017 у Києві, що значно просунуло кар'єру Скічка. З того часу його почали активно запрошувати для проведення різних заходів — концертів, фестивалів, премій і приватних корпоративів. Згодом вів проєкт "Дивовижні люди" на каналі "Україна", а також продовжував працювати у програмі "Зірковий шлях".

Фото: Канал "Україна"

У 2017 році Олександр одружився з власницею гранд-готелю Fairmont Єлизаветою Юрушевою. Жінка вже мала сина від першого шлюбу — Даню. Також у подружжя з'явилось двоє дітей — Настя та Анна.

Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

У 2019 році Олександр вирішив кардинально змінити сферу діяльності й пішов у політику. Він став народним депутатом IX скликання від "Слуги народу", отримавши ще кілька напрямків роботи.

Зокрема, паралельно працював у підкомітеті з питань залізничного транспорту Комітету ВРУ. Певний час був заступником члена делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. А ще входив до групи з міжпарламентських зв'язків з такими країнами, як Британія, Індія, Казахстан, Бельгія, Туреччина, КНР, США, ОАЕ.

Фото: "Слово і діло"

У 2021 році Скічка призначили головою Черкаської ОДА, на посаді якого пробув понад рік.

Де зараз Скічко

Повномасштабна війна застала політика в Україні. У березні 2022 року Скічко звільнився з посади керівника Черкаської ОДА.

Натомість дружина Олександра — Єлизавета Юрушева перебралась разом з дітьми в Італію, де працює над своєю маркою одягу. Напередодні повномасштабного вторгнення жінка повідомила про свою третю вагітність. Натомість народила жінка у квітні 2022 року. Таким чином у Скічка та Юрушевої з'явилась друга спільна дитина, яку назвали Анною.

Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

В інтерв'ю Єлизавета розповідала, що колишній шоумен змінив діяльність й тепер займається бізнесом в Україні. Однак, яким саме — вона не зазначила. Водночас жінка зазначила, що Олександр періодично приїжджає до неї та дітей за кордон. Він виїжджає з України як багатодітний батько.

Фото з інстаграму Олександра Скічка

Також підприємиця додала, що її старший син Даня від першого шлюбу живе з нею в Італії. Він відвідує місцеву школу та добре опанував італійську мову.

Загалом тепер Скічко рідко з'являється на публіці. Він не часто публікує щось у соціальних мережах. Так, час від часу на його сторінці з'являються фото дружини та дітей, яким висловлює ніжні почуття. Також ексведучий публікує наслідки злочинів країни-агресорки.

Фото з інстаграму Олександра Скічка

Фото з інстаграму Олександра Скічка

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз учасник "X-фактора" Олександр Кривошапко. Спершу він показував себе в Україні, але потім все змінилося.