Топ весняних локацій: де в Києві сфотографуватися на фоні магнолій

Анастасія Мокрик
Де цвітуть магнолії у Києві. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Названо найкращі зелені куточки столиці для весняних фотопрогулянок

Наприкінці березня у Києві розквітають перші магнолії. Їхні ніжні біло-рожеві суцвіття є ідеальною декорацією для яскравих весняних фотографій, тому мешканцям та гостям столиці варто знати, де можна знайти ці природні фотозони.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які локації у Києві зустрінуть вас чудовими магноліями, які не лише порадують своїм барвистим виглядом, а й здивують насиченим ароматом.

Серед найкращих місць для прогулянок та фото – Національний ботанічний сад ім. М. Гришка. У ньому можна знайти не тільки звичні для всіх рожеві магнолії, а й білі і навіть жовті. Тут є понад 20 варіацій.

Не поступається красою локацій і ботанічний сад ім. А. Фоміна. Там є безліч сортів магнолій. Перші з них уже зацвіли.

Магнолії у ботанічному саду ім. А. Фоміна. Фото: Галина Лапіна

Парк "Наталка" на березі Дніпра в районі Оболонського столиці. Про це фотоблогер Галина Лапіна розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Магнолії у парку "Наталка". Фото: Галина Лапіна

Інші парки та сквери:

  • Голосіївський парк імені Максима Рильського,
  • парк Воїнів-інтернаціоналістів,
  • парк "Кіото",
  • сквер імені Василя Стуса,
  • парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича,
  • парк "Перемога",
  • парк "Володимирська гірка",
  • Сирецький парк,
  • парк Партизанської слави,
  • парк "Аврора",
  • Труханів острів,
  • сквер імені Марії Заньковецької,
  • сквер на площі Щекавицькій,
  • парк "Відрадний",
  • парк "Орлятко".

Магнолії — що відомо про рослину

Магнолія – це дерево чи чагарник, який навесні покривається великими квітами. Квітки бувають білими, рожевими або фіолетовими. Вони досить ніжні та ароматні. Цвіте у парках, скверах і навіть на вулицях міста, створюючи унікальні весняні краєвиди.

Перші магнолії зазвичай розпускаються наприкінці березня. Пік цвітіння припадає на кінець квітня – саме тоді дерева покриваються густими суцвіттями та створюють найкращі умови для фотографій. При цьому варто додати, що різні сорти цвітуть у різний час: ранні – наприкінці березня, середні – у середині квітня, пізні – ближче до травня.

Магнолія. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні в морози зацвіла козяча верба.

