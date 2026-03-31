Топ весняних локацій: де в Києві сфотографуватися на фоні магнолій
Названо найкращі зелені куточки столиці для весняних фотопрогулянок
Наприкінці березня у Києві розквітають перші магнолії. Їхні ніжні біло-рожеві суцвіття є ідеальною декорацією для яскравих весняних фотографій, тому мешканцям та гостям столиці варто знати, де можна знайти ці природні фотозони.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які локації у Києві зустрінуть вас чудовими магноліями, які не лише порадують своїм барвистим виглядом, а й здивують насиченим ароматом.
Серед найкращих місць для прогулянок та фото – Національний ботанічний сад ім. М. Гришка. У ньому можна знайти не тільки звичні для всіх рожеві магнолії, а й білі і навіть жовті. Тут є понад 20 варіацій.
Не поступається красою локацій і ботанічний сад ім. А. Фоміна. Там є безліч сортів магнолій. Перші з них уже зацвіли.
Парк "Наталка" на березі Дніпра в районі Оболонського столиці. Про це фотоблогер Галина Лапіна розповіла на своїй сторінці у Facebook.
Інші парки та сквери:
- Голосіївський парк імені Максима Рильського,
- парк Воїнів-інтернаціоналістів,
- парк "Кіото",
- сквер імені Василя Стуса,
- парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича,
- парк "Перемога",
- парк "Володимирська гірка",
- Сирецький парк,
- парк Партизанської слави,
- парк "Аврора",
- Труханів острів,
- сквер імені Марії Заньковецької,
- сквер на площі Щекавицькій,
- парк "Відрадний",
- парк "Орлятко".
Магнолії — що відомо про рослину
Магнолія – це дерево чи чагарник, який навесні покривається великими квітами. Квітки бувають білими, рожевими або фіолетовими. Вони досить ніжні та ароматні. Цвіте у парках, скверах і навіть на вулицях міста, створюючи унікальні весняні краєвиди.
Перші магнолії зазвичай розпускаються наприкінці березня. Пік цвітіння припадає на кінець квітня – саме тоді дерева покриваються густими суцвіттями та створюють найкращі умови для фотографій. При цьому варто додати, що різні сорти цвітуть у різний час: ранні – наприкінці березня, середні – у середині квітня, пізні – ближче до травня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні в морози зацвіла козяча верба.