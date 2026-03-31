Топ весняних локацій: де в Києві сфотографуватися на фоні магнолій

Названо найкращі зелені куточки столиці для весняних фотопрогулянок

Наприкінці березня у Києві розквітають перші магнолії. Їхні ніжні біло-рожеві суцвіття є ідеальною декорацією для яскравих весняних фотографій, тому мешканцям та гостям столиці варто знати, де можна знайти ці природні фотозони.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які локації у Києві зустрінуть вас чудовими магноліями, які не лише порадують своїм барвистим виглядом, а й здивують насиченим ароматом.

Серед найкращих місць для прогулянок та фото – Національний ботанічний сад ім. М. Гришка. У ньому можна знайти не тільки звичні для всіх рожеві магнолії, а й білі і навіть жовті. Тут є понад 20 варіацій.

Не поступається красою локацій і ботанічний сад ім. А. Фоміна. Там є безліч сортів магнолій. Перші з них уже зацвіли.

Магнолії у ботанічному саду ім. А. Фоміна. Фото: Галина Лапіна

Парк "Наталка" на березі Дніпра в районі Оболонського столиці. Про це фотоблогер Галина Лапіна розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Магнолії у парку "Наталка". Фото: Галина Лапіна

Інші парки та сквери:

Голосіївський парк імені Максима Рильського,

парк Воїнів-інтернаціоналістів,

парк "Кіото",

сквер імені Василя Стуса,

парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича,

парк "Перемога",

парк "Володимирська гірка",

Сирецький парк,

парк Партизанської слави,

парк "Аврора",

Труханів острів,

сквер імені Марії Заньковецької,

сквер на площі Щекавицькій,

парк "Відрадний",

парк "Орлятко".

Магнолії — що відомо про рослину

Магнолія – це дерево чи чагарник, який навесні покривається великими квітами. Квітки бувають білими, рожевими або фіолетовими. Вони досить ніжні та ароматні. Цвіте у парках, скверах і навіть на вулицях міста, створюючи унікальні весняні краєвиди.

Перші магнолії зазвичай розпускаються наприкінці березня. Пік цвітіння припадає на кінець квітня – саме тоді дерева покриваються густими суцвіттями та створюють найкращі умови для фотографій. При цьому варто додати, що різні сорти цвітуть у різний час: ранні – наприкінці березня, середні – у середині квітня, пізні – ближче до травня.

Магнолія. Фото: Вікіпедія

