Знімається в італійському кіно та позує для глянців: як виглядає внучка Григорія Чапкіса

Жінка проживає поза межами України

Григорія Чапкіса називали маестро бальних танців. Він вів активну творчу діяльність й прожив 91 рік. Відомого хореографа поховали на Байковому кладовищі. А от про внучку Чапкіса говорять не так часто.

Анна Сафрончик займається акторською справою та моделінгом. В Україні вона буває не так часто. "Телеграф" розповість більше про жінку та чи була вона на похороні свого дідуся.

Що відомо про внучку Григорія Чапкіса

Жінка народилася в Києві в 1981 році. Батько був співаком, а мати — балериною. Певний час вони працювали у Національному театрі опери та балету імені Шевченка. Тоді як дідусь виступав в ансамблі імені Вірського.

Оскільки вся сім'я Анни була дотичною до мистецтва, це позначилось й на ній. Так, вона навчалась у музичній школі за класом фортепіано, пробувала себе в малюванні та ліпленні глиною.

У 13 років Анна з батьками перебралися до Італії, в містечко Ареццо. У ньому дівчина спробувала себе у конкурсі дитячого календаря й виграла. Через кілька років Сафрончик взяла участь у конкурсі краси "Міс Тоскана", де також здобула перемогу.

Фото: Інстаграм Анни Сафрончик

У 2000 році жінка вперше з'явилась у кіно, зігравши у фільмі "Ласкаво просимо до Албанії". З того часу українка періодично почала зніматися в різних стрічках і серіалах: "Китаєць у комі", "Нічний охоронець", "Кухоль", "Чудова компанія".

Брала участь у кінофестивалях у Венеції. Великою кінороботою Сафрончик був телевізійний серіал "Донька Елізи: Повернення до Рівомброза", який показували на українському телебаченні.

Де зараз внучка Григорія Чапкіса

У 2021 році Анна з мамою та сестрою приїжджали з Італії в Україну, щоб попрощатися з Григорієм Чапкісом. Тоді вони розповідали, що останній танець чоловік станцював з донькою Лілею. Він розумів, хто це, але вже був повністю знесилений. До речі, Ліля зараз володіє танцювальною школою в Італії.

Фото з мережі

Натомість зараз Анна активно веде свій інстаграм. За нею слідкує понад 600 тисяч користувачів. Жінка демонструє свої виходи на публічні заходи, інтерв'ю, а також продовжує грати в кіно. Остання робота — серіал "Якби я могла попрощатись".

Фото: Інстаграм Анни Сафрончик

Фото: Інстаграм Анни Сафрончик

Фото: Інстаграм Анни Сафрончик

Також Сафрончик продовжує позувати для глянців, бере участь у стильних фотосесіях і багато подорожує, демонструючи струнку фігуру.

Фото: Інстаграм Анни Сафрончик

Фото: Інстаграм Анни Сафрончик

Фото: Інстаграм Анни Сафрончик

Попри те, що Анна підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення, вона висловила дещо неоднозначну думку. Вона зазначила, що відбувається війна між народами, "об'єднаними назавжди беззаперечним братством", маючи на увазі Росію та Україну.

До того ж вона не сказала, що Росія напала на Україну, а написала, що "воюють олігархи, які керують світом". Тобто, вона не зазначила, що Росія — це країна-агресор, яка почала цю війну.

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