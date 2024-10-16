Населення піде воювати, якщо знатиме чіткі терміни: Кім про стимул для українців

Російське ІПСО продовжує працювати проти українців

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім впевнений у тому, що українці підуть воювати, якщо знатимуть якісь конкретні терміни можливого досягнення перемоги над РФ. На його думку, це може стимулювати населення вступати до лав ЗСУ та не уникати мобілізації.

Про це Віталій Кім заявив у ефірі "День.LIVE". Він також зазначив, що дуже багато підрозділів ЗСУ не беруть бійців, тому що у них спостерігається "слабка мотивація".

"Якщо ми матимемо чіткий затверджений План Перемоги і якщо українці зрозуміють, що є можливість у якісь конкретні терміни перемогти, то вони підуть захищати країну. І людей у війську додасться. Війна йде вже давно і позначається втома. Але якщо буде чіткий план, то це може мотивувати людей", — наголосив Кім.

Голова Миколаївської ОВ також розповів про те, як у довіреному йому регіоні відбуваються процеси мобілізації. За його словами, на Миколаївщині намагаються підходити до цього питання з розумом та кидають усі сили на "якісну мобілізацію".

"Питання стоїть не в кількості, а в якості. Ми намагаємося працювати в основному через рекрутингові центри і через єдиний центр мобілізації, підбирати людей, які хочуть і можуть воювати, але це велика проблема... Ми сконцентровані на тому, щоб відпрацьовувати якісну мобілізацію та все для цього робимо" , – зазначив політик.

Кім також додав, що зараз російське ІПСО спонукає українців ухвалювати неправильні рішення, у тому числі й у питаннях мобілізації.

Нагадаємо, в Україні скоро можуть змінити систему бронювання працівників критичних підприємств. Вірніше, забрати в ОВА право на визнання критично важливих для економіки підприємств. Цю функцію планується передати виключно міністерствам.

Військові наголошують, що поточна модель бронювання негативно впливає на мобілізаційні процеси. Особливо актуально це стало після 17 липня, коли запустили новий механізм бронювання через програму "Дія". Він суттєво прискорив процес. На сьогоднішній день понад 1,5 мільйона громадян мають броню.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Україна втрачає мобілізаційний резерв. З 1,5 мільйона заброньованих більшість, на думку Юрія Гудименка, не працює на критичних підприємствах.