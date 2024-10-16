Население пойдет воевать, если будет знать четкие сроки: Ким о стимуле для украинцев

Российское ИПСО продолжает работать против украинцев

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким уверен в том, что украинцы пойдут воевать, если будут знать какие-то конкретные сроки возможного достижения победы над РФ. По его мнению, это может стимулировать население вступать в ряды ВСУ и не избегать мобилизации.

Об этом Виталий Ким заявил в эфире "День.LIVE". Он также отметил, что очень много подразделений ВСУ не принимают бойцов, потому что у них наблюдается "слабая мотивация".

"Если у нас будет четкий утвержденный План Победы и если украинцы поймут, что есть возможность в какие-то конкретные сроки победить, то они пойдут защищать страну. И людей в войске прибавится. Война идет уже давно и сказывается усталость. Но если будет четкий план, то это может мотивировать людей", — подчеркнул Ким.

Председатель Николаевской ОВА также рассказал о том, как в вверенном ему регионе происходят процессы мобилизации. По его словам, на Николаевщине пытаются подходить к этому вопросу с умом и бросают все силы на "качественную мобилизацию".

"Вопрос стоит не в количестве, а в качестве. Мы пытаемся работать в основном через рекрутинговые центры и через единый центр мобилизации, подбирать людей, которые хотят и могут воевать, но это большая проблема… Мы сконцентрированы на том, чтобы отрабатывать более качественную мобилизацию", — отметил политик.

Ким также добавил, что сейчас российское ИПСО побуждает украинцев принимать неправильные решения, в том числе и в вопросах мобилизации.

Напомним, в Украине скоро могут изменить систему бронирования работников критических предприятий. Вернее, забрать у ОВА право на признание критически важных для экономики предприятий. Эту функцию планируется передать исключительно министерствам.

Военные отмечают, что текущая модель бронирования негативно влияет на мобилизационные процессы. Особенно актуально это стало после 17 июля, когда запустили новый механизм бронирования через приложение "Дія". Он существенно ускорил процесс. На сегодняшний день более 1,5 миллиона граждан имеют бронь.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что Украина теряет мобилизационный резерв. Из 1,5 миллиона забронированных большинство, по мнению Юрия Гудыменко, не работает на критических предприятиях.