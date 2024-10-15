У Рівному ПЦУ виступила проти мобілізації своїх священиків та запропонувала компроміс

Священики вважають, що мобілізація має бути добровільною

У Рівненській обласній єпархії Православної церкви України зробили заяву щодо мобілізації в Україні. Там заявили, що заклик священиків без їхньої на те згоди може призвести "до серйозних наслідків для духовного життя українського народу".

Про це повідомила прес-служба єпархії. За їхніми словами, церква несе відповідальність за духовне благополуччя своїх віруючих, а тому потрібно зробити все, щоб у кожній територіальній громаді був священик, який надає необхідну підтримку.

Єпархія заявила про готовність співпрацювати з державою щодо мобілізації священиків, але за умови, що це "не шкодитиме місії".

"Ми пропонуємо, щоб священики, які готові служити на передовій як капелани, були спрямовані туди з благословення Церкви та за згодою держави. Водночас інші священики повинні залишатися в громадах, надаючи необхідну духовну підтримку тим, хто залишився вдома", — йдеться у повідомленні. у повідомленні єпархії.

Увагу на себе привертає герб Рівненської єпархії. Там зазначено УПЦ, що означає „Українська православна церква”, а також слово ПЦУ (Православна церква України — Ред.). При цьому слово ПЦУ було взято у лапки.

При цьому в біографії Митрополита Рівненського та Острозького Іларіона (Процика) зазначається, що він закінчив Київську духовну академію УПЦ Київського патріархату. У 2008 році він став єпископом Чернігівським та Ніжинським УПЦ КП, у 2012 році призначений керуючим Рівненською єпархією УПЦ КП та піднесений до сану архієпископа. З 2011 по 2018 роки був головою Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ КП, а з 2017 по 2018 роки – виконуючий обов’язки Екзарху Європи УПЦ КП.

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