Сотні тисяч українців можуть втратити бронь: які зміни хочуть запровадити

В ОВА хочуть забрати можливість бронювати працівників

В Україні можуть скоро змінити систему бронювання працівників критичних підприємств. Точніше, забрати в ОВА право на визнання критично важливих для економіки підприємств.

Цю функцію планують передати виключно міністерствам. Відповідна інформація надійшла від джерел в Офісі Президента, пише Forbes Ukraine.

На початку жовтня відбулася нарада за участі Президента, присвячена питанням мобілізації. Військові наголосили на тому, що поточна модель бронювання негативно впливає на мобілізаційні процеси. Особливо актуальним це стало після 17 липня, коли запустили новий механізм бронювання через застосунок "Дія". Він значно прискорив процес. На сьогодні понад 1,5 мільйона громадян мають бронь.

Міністерство оборони ініціювало аудит підприємств, визнаних критичними для економіки. Президент доручив перевірити обґрунтованість надання статусу критично важливих усім підприємствам, які отримали право на бронювання працівників.

Основні претензії виникли до списків, поданих обласними військовими адміністраціями. Окрім семи основних критеріїв, кожна ОВА розробила власний перелік вимог для визначення критичних підприємств. Наприклад, Дніпровська ОВА встановила додатково вісім критеріїв, при виконанні хоча б одного з яких компанія може вважатися критично важливою. Деякі місцеві адміністрації мають переліки з кількох десятків додаткових критеріїв.

Після проведення аудиту ОВА можуть втратити право подавати списки критичних підприємств. Цю функцію планують передати обмеженій кількості міністерств.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що Україна втрачає мобілізаційний резерв. З 1,5 мільйона заброньованих, більшість, на думку Юрія Гудименка, не працює на критичних підприємствах.