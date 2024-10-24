Росія активізувалась на ще одному напрямку фронту, що там відбувається (карта)

Ситуація контрольована

Російська армія після відходу з агрегатного заводу у Вовчанську знову активізувалася на цьому напрямку. Однак поки що у ворога нічого не виходить.

Про це розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" ДПСУ Олександр Даниленко. За його словами, після втрати агрегатного заводу росіяни почали проводити більше штурмів та використовувати різноманітніше озброєння.

"У них працюють артилерія, міномети, КАБи. Ворог намагається, але наші хлопці успішно його стримують. У ворога нічого не виходить. Ситуація під нашим контролем", — зазначає військовий.

Також Даниленко зазначив, що присутність ворога на цьому напрямку є досить високою, а операція Сил оборони практично не вплинула на це.

"Тільки противник перекидає підрозділ у Курську область, то одразу заводить нові на Харківський напрямок", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Головному управлінні розвідки (ГУР) показали кадри звільнення агрегатного заводу у Вовчанську, який окупанти захопили влітку 2024 року.