Россия активизировалась на еще одном направлении фронта, что там происходит (карта)

Ситуация контролируемая

Российская армия после отхода из агрегатного завода в Волчанске снова активизировалась на данном направлении. Однако пока у врага ничего не получается.

Об этом рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" ГПСУ Александр Даниленко. По его словам, после потери агрегатного завода россияне начали проводить больше штурмов и использовать более разнообразное вооружение.

"У них работают артиллерия, минометы, КАБы. Враг пытается, но наши ребята успешно его сдерживают. У врага ничего не получается. Ситуация под нашим контролем", — отмечает военный.

Также Даниленко отметил, что присутствие врага на данном направление довольно высокое, а операция Сил обороны практически не повлияла на это.

"Только противник перебрасывает подразделение в Курскую область, то сразу заводит новые на Харьковское направление", — объяснил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Главном управлении разведки (ГУР) показали кадры освобождения агрегатного завода в Волчанске, который оккупанты захватили летом 2024 года.