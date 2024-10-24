Россия активизировалась на еще одном направлении фронта, что там происходит (карта)
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Ситуация контролируемая
Российская армия после отхода из агрегатного завода в Волчанске снова активизировалась на данном направлении. Однако пока у врага ничего не получается.
Об этом рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" ГПСУ Александр Даниленко. По его словам, после потери агрегатного завода россияне начали проводить больше штурмов и использовать более разнообразное вооружение.
"У них работают артиллерия, минометы, КАБы. Враг пытается, но наши ребята успешно его сдерживают. У врага ничего не получается. Ситуация под нашим контролем", — отмечает военный.
Также Даниленко отметил, что присутствие врага на данном направление довольно высокое, а операция Сил обороны практически не повлияла на это.
"Только противник перебрасывает подразделение в Курскую область, то сразу заводит новые на Харьковское направление", — объяснил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Главном управлении разведки (ГУР) показали кадры освобождения агрегатного завода в Волчанске, который оккупанты захватили летом 2024 года.