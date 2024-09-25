Таке вдалося вперше: у РДК розповіли подробиці звільнення агрегатного заводу у Вовчанську

Це, фактично, — великий укріпрайон, величезна "фортеця"

Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську стало першою подібною операцією українських військ із початку повномасштабної війни. Вперше вдалося взяти штурмом об’єкт, який є великим укріпрайоном.

"Це була досить складна операція. Наскільки мені відомо — це була перша операція за широкомасштабну війну, під час якої збірна спецпідрозділів взяла штурмом об'єкт подібного рівня. Оскільки, за великим рахунком, це все-таки більше завдання для бригад лінійної піхоти за підтримки артилерії", — розповів. начальник штабу Російського добровольчого корпусу (РДК) Олександр "Фортуна" в ефірі телемарафону.

За словами військового, агрегатний завод у Вовчанську, фактично — великий укріпрайон, величезна "фортеця". З неба він проглядається з усіх боків. До цієї "фортеці" дуже складно підійти, на її територію дуже складно проникнути. Саме тому за виконання цього завдання взялися спеціалісти ГУР Міноборони та бійці РДК.

"Переважна більшість противника було знищено біля заводу. Певну кількість особового складу противника потрапили в полон. Я поки цифру називати не буду. Тож давайте так. Скажу, що це понад 10 людей", — розповів "Фортуна".

Він додав, що агрегатний завод був однією з точок, де можна було організувати повноцінний плацдарм для подальшого наступу на південь від Вовчанська. Таких місць у Вовчанську дуже мало, тому що росіяни під час наступу практично знищили місто.

"І на сьогодні агрегатний завод з усіх укріпрайонів був найскладнішим, найзахищенішим і найважчим з погляду штурму і найлегшим з погляду оборони противника. На території міста залишилося буквально 3-4 подібних укріпрайону, але вони за класом нижче з погляду оборони. Я думаю, що ЗСУ просунуться і заберуть ці опорники. Тим самим Вовчанськ повернеться назад повністю", — зазначив військовий.

Інформація про рукопашні бої на агрегатному заводі, за його словами, дещо перебільшена. Однак такий епізод все ж таки був.

"То був один єдиний епізод. Коли представник 45 бригади, судячи з усього, втратив стрілецьку зброю, сховався в темряві і вискочив з ножем на представника спецпідрозділу "Юнгер". Він поранив нашого побратима і його було ліквідовано. Тобто були чутки про те, що на території заводу знаходяться 45-тки, це спецназ ВДВ Міноборони РФ. Їх там було небагато. Але такий випадок був", — розповів "Фортуна".

Раніше "Телеграф" розповідав, що від Вовчанська практично нічого не залишилося. Росіяни знищили його своїми авіабомбами.