Росіяни готують потужний штурм позицій ЗСУ на Запорізькому напрямку: карти

Метою росіян є вихід на адмінкордони Донецької області

Російська армія готується до штурмів на запорізькому напрямку. Військові РФ зосереджують техніку для проведення атак поблизу населених пунктів Приютне та Роботине.

Метою росіян є вихід на адміністративні кордони Донецької області та захоплення міста Запоріжжя. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив речник сил оборони півдня Владислав Волошин.

За словами Волошина, армія РФ планує просунутися в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль території Донецької області. Таким чином вони збираються перерізати логістичні шляхи українських підрозділів біля Вугледара і Курахового.

Велика Новосілка, Вугледар, Курахове

Біля Роботиного росіяни також формують підрозділи для штурмових дій, щоб захопити українські позиції на так званому Роботинському виступі для подальшого руху на Оріхів. "Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили й засоби для ведення штурмових дій. Наголошую: не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, біля Приютного і біля Роботиного", – сказав речник сил оборони півдня.

Оріхів, Роботине, Приютне

Інформацію про скупчення російської техніки в районі Роботиного підтверджує і речник 118 Окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Пелих. За його даними, російські військові підтягнули на цей напрямок важку броньовану техніку та легкі транспортні засоби, які військові називають "багі". Пелих вважає, що кінцевою метою росіян на цьому напрямку є саме місто Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що дасть росіянам захоплення Вугледару. Про це розповіли аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW).