РФ наступає на Дніпропетровщину з двох напрямків: в ЗСУ назвали тривожні цифри (карта)

Тривають тяжкі бої

Російські війська продовжують наступальні дії на Покровському напрямку в Донецькій області. У цьому районі відстань від лінії фронту до кордону Дніпропетровської області складає менш як 30 кілометрів.

Про це повідомив доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" на своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер". За його словами, на Покровському напрямку до виходу на кордон Дніпропетровської області ворогу залишилось 29 кілометрів.

"Осман" також наголосив, що ще менша відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини в Запорізькій області. Там від лінії зіткнення на Гуляйпільському напрямку до кордону Дніпропетровської області ворогу залишилось 11 кілометрів.

Варто зазначити, що, за даними мапи DeepState, відстань від лінії бойового зіткнення на Покровському напрямку до кордону Дніпропетровщини складає приблизно 26 кілометрів. Проте ці дані можуть бути неточними.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російська армія готується до штурмів на Запорізькому напрямку. Військові РФ зосереджують техніку для проведення атак поблизу населених пунктів Приютне та Роботине. За його словами, метою росіян є вихід на адміністративні кордони Донецької області та захоплення міста Запоріжжя.