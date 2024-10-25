Военный сказал, какую область нужно готовить к обороне уже сегодня (карта)

Не следует ждать, пока линия фронта двигается в очередной населенный пункт

Днепропетровскую область, недалеко от которой сейчас находятся российские войска, нужно начинать готовить к обороне уже сейчас. Необходимо все планировать и строить линию обороны.

Об этом в своем Telegram-канале пишет заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Такое заявление он сделал на фоне ситуации с Селидово и Покровском.

"Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны раньше времени", — сказал военный.

Он добавил, что в этом случае не следует ждать, пока линия фронта двигается в очередной населенный пункт.

"Учитывая ситуацию с Селидово, Покровском – Днепропетровщину нужно готовить уже. И контролировать этот процесс", — подытожил Жорин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что , спикер Сил обороны юга Владислав Волошин говорит, что российские военные готовятся к штурмам на Запорожском направлении. Они сосредоточивают технику для проведения атак вблизи ряда населенных пунктов. Волошин также подчеркнул, что целью россиян является выход на административные границы Донецкой области и захват города Запорожья.