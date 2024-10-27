Імена, адреси, телефони: дані українських виробників БПЛА потрапили у відкритий доступ

Вказаним у таблиці людям загрожує смертельна небезпека

Зведена таблиця контактів українських виробників безпілотників потрапила до публічного доступу. Тепер росіяни мають відомості про імена людей, пов’язаних з виробництвом, їх контактні дані та адреси.

Відповідна презентація потрапила до інтернету та може бути знайдена всіма охочими. Військовослужбовець ЗСУ, пов’язаний із виробництвом зброї, Мартін Брест, своєю чергою зазначив, що для багатьох людей зі списку це дорівнює смертному вироку.

Він наголосив, що нинішні державні чиновники "не вміють у текст", а тому їм знадобилася презентація. Зрештою вона потрапила до рук противника, а також у відкритий доступ.

"Той чиновник у погонах, хто наказав зробити цю зведену таблицю – вбив людей. Просто вони тимчасово живі. Просто ми ще тимчасово живі", — написав Брест.

Водночас він наголосив, що коли чиновники збирали інформацію, виробники збройових систем уже знали, що вона потрапить до рук росіян. Тому він зазначив, що ніхто не здивується, якщо за вказаними у таблиці адресами прилетять російські ракети.

У згаданій таблиці, з якою ознайомився "Телеграф", вказано найменування компаній, їх адреси та імена власників. Крім того, там зазначено, які саме дрони вони виробляють.

Йдеться не лише про засоби авіарозвідки, а й про виробництво далекобійних дронів, а також наземних та морських комплексів. Окремо там вказано список допущених до використання у ЗСУ безпілотних комплексів вітчизняного та іноземного виробництва, їх характеристики та номери наказів про їхнє допущення до використання. До кожного комплексу додано знімок дрона.

Зі зрозумілих причин, публікувати посилання на неї "Телеграф" не стане, проте знайти її в інтернеті не складає особливих труднощів.

Як повідомлялося раніше, росіяни змінили тактику завдання ударів своїми безпілотниками. Вони змінюють висоту польоту дронів та інші фактори, щоб знайти найефективніший спосіб долати українську ППО.