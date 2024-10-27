Имена, адреса, телефоны: данные украинских производителей БПЛА попали в открытый доступ

Указанным в таблице людям грозит смертельная опасность

Сведенная таблица контактов украинских производителей беспилотников попала в публичный доступ. Теперь россияне имеют сведения об именах людей, связанных с производством, их контактным данным и адресам производства.

Соответсвующая презентация попала в интернет и может быть найдена всеми желающими. Военнослужащий ВСУ, связанный с производством оружия, Мартин Брест, в свою очередь отметил, что для многих людей из списка это равно смертному приговору.

Он отметил, что нынешние государственные чиновники "не умеют в текст", а потому им понадобилась презентация. В конечном итоге она попала в руки противника, а также попала в открытый доступ.

"Тот чиновник в погонах, кто приказал сделать эту сводную таблицу – убил людей. Просто они временно еще живы. Просто мы еще временно живы", — написал Брест.

В то же время, он подчеркнул, что когда чиновники собирали информацию, производители оружейных систем уже знали, что она попадет в руки россиян. Поэтому он отметил, что никто не удивится, если по указанным в таблице адресах прилетят российские ракеты.

В упомянутой таблице, с которой ознакомился "Телеграф", указаны наименования компаний, их адреса и имена владельцев. Кроме того там указано, какие именно дроны они производят.

Речь идет не только о средствах авиаразведки, но и о производстве дальнобойных дронов, а также наземных и морских комплексов. Отдельно там указан список допущенных к использованию в ВСУ беспилотных комплексов отечественного и иностранного производства, их характеристики и номера приказов об их допущению к использованию. К каждому комплексу приложен снимок дрона.

По понятным причинам, публиковать ссылку на нее "Телеграф" не станет, однако найти ее в интернете не составляет особого труда.

Как сообщалось ранее, россияне изменили тактику нанесения ударов своими беспилотниками. Они меняют высоту полета дронов и другие факторы, чтобы найти наиболее эффективный способ преодолевать украинскую ПВО.