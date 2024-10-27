Росія хоче влаштувати ядерну аварію в Україні: як це може бути зроблено

Наслідки можуть торкнутися Європи

У росіян є плани щодо завдання ударів по ядерних об’єктах України. До їхньої мети входить позбавити українців електрики, проте наслідки можуть бути значно масштабнішими.

Про це розповів голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у розмові з авторами програми "Як не стати овочем". За його словами, окупанти можуть завдати ударів по розподільних можливостях української енергетики.

Коваленко зазначає, що якщо атомні електростанції будуть відрізані від мережі, то це суттєво підвищить ризики ядерної аварії, яка може також торкнутися Європи. За його словами, щоб уникнути цього, недостатньо дати Україні необхідну кількість ППО.

"Йдеться про те, щоб просто не дати режиму Путіна нахабства набратися настільки, щоб вести війну настільки безвідповідально для світу. Це питання вже не тільки України. І тут дуже важливо, щоб Індія та Китай просто стримали режим Путіна і повернули його в рамки. Щоб він не переходив ці червоні лінії для світу", — сказав глава ЦПД.

Як повідомлялося раніше, президент України під час виступу в ООН повідомив, що російські війська збираються атакувати три українські атомні електростанції.

При цьому українські експерти говорили, що для цього росіяни зараз накопичують засоби поразки, включаючи дрони та ракети. Таким чином, коли цей удар відбудеться, він буде максимально масованим.