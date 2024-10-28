Летять у космос: ціни в Україні за півроку порівняли у мережі (фото)

Світлини зроблені у супермаркеті мережі "АТБ"

Українці продовжують спостерігати за поступовим підвищенням цін на основні харчові продукти. Так, нещодавно ми писали про те, що у мережі завірусилися відео, на яких люди дивуються різкому зростанню вартості продуктів.

Днями у мережі TikTok набрало популярності відео, на якому авторка ролику порівняла світлини цінників із травня та жовтня 2024 року.

Ролик називається "Як змінилися ціни в Україні за 5 місяців". Добірка світлин зайвий раз підтверджує зростання вартості ключових продуктів у супермаркетах.

На фото представлені:

соняшникова олія: у травні — 59,86 грн, зараз — 69,25 грн;

молоко: було 47,70 грн, тепер — 52,60 грн;

твердий сир: подорожчав із 79,90 грн до 83,90 грн;

хліб нарізаний: у травні — 30,90 грн, тепер — 33,90 грн;

лікарська ковбаса (100 г): було 33,24 грн, тепер — 34,57 грн;

йогурт "Дольче": у травні — 32,90 грн, зараз — 37,90 грн;

крупа гречана: у травні 24,80, зараз — 27,90;

кава розчинна: у травні 555 грн, нині — 611,50;

чай чорний: був 55,90, а нині той самий продають за 60,70.

Зауважимо, що світлини зроблені у супермаркеті мережі "АТБ". Ціни у цих магазинах вважаються найбільш бюджетними.

У коментарях до відео користувачі обговорюють причини зростання цін. Дехто пов'язує це зі збільшенням собівартості виробництва, зокрема витрат на енергоносії та логістику, інші вказують на загальні інфляційні процеси в країні та нарікають на рішення уряду.

За останні місяці українські споживачі неодноразово помічали тенденцію до подорожчання базових продуктів. Водночас, попри акції та знижки в окремих торгівельних мережах, ціни на більшість товарів продовжують залишатися на високому рівні.

Разом з тим низка експертів зауважують, що нинішнє здорожчання — не останнє. Так, українцям варто бути готовими до здорожчання, зокрема, хлібобулочних виробів, фруктів та овочів. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".