"Чи я в сплячці була?": українці дивуються різкому зростанню вартості продуктів

Про ріст цін попереджали ще влітку

Ціни у супермаркетах на харчові продукти шокують українців. У TikTok активно поширюються відео, на яких громадяни України демонструють суттєве зростання цін у магазинах і свою реакцію на це.

На кадрах користувачі фіксують, що, наприклад, пачка вершкового масла тепер коштує близько 100 грн, велика шоколадка — 180 грн, а молоко — 62 грн і це навіть не за літр.

"Чи я в сплячці була і пропустила таке різке підняття цін на 20-40 грн на молочку і масло?" — обурюється українка на відео.

"Ціни жесть", — зазначає інша користувачка соціальної мережі і показує вершкове масло по 100 грн за пачку.

Шокують і ціни на солодощі. Великі шоколадки по 150 грн і дорожче.

"Я перепрошую, а коли молоко стало коштувати 60 грн?" — питає інша українка.

"Нещодавно цей шоколад купляв по 29 грн, тепер уже, як бачимо, 77 грн", — зауважує покупець.

Нагадаємо, що про підвищення цін на продукти експерти почали попереджати ще влітку. Пояснювали це інфляцією, наслідками обстрілів української енергетики, підвищенням податків та іншими факторами.

Разом з тим, варто зауважити, що поточне підвищення цін — не останнє. Так, у списку товарів, які ще більше здорожчають в цьому році хлібобулочні вироби, фрукти та овочі. Це пов'язано з черговими ймовірними відключеннями світла, а також з необхідністю забезпечення умов для зберігання товару. Наприклад овочі й фрукти потребують безперервного зберігання в холодильниках.