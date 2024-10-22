Українцям варто готуватись до нових цін на популярні продукти: чому та коли

Усе залежить від одного фактору

У період найближчих місяців в Україні відбуватиметься зростання цін на популярні продукти.

У списку товарів, які здорожчають в цьому році, є хлібобулочні вироби, фрукти та овочі. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає ТСН.

Він пояснює, що позитивна тенденція пов'язана з черговими ймовірними відключеннями світла, а також з необхідністю забезпечення умов для зберігання товару. Наприклад овочі й фрукти потребують безперервного зберігання в холодильниках.

Висоцький також додає, що є продукти, на виробництво яких просто життєво необхідна електроенергія — хлібобулочні вироби. Тож відключення світло точно вплине на вартість товару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за рік в Україні здорожчали гарбузи. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові розповіла, чи буде низька пропозиція цього товару та які наразі на нього ціни на ринку.