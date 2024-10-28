Летят в космос: цены в Украине за полгода сравнили в сети (фото)

Фотографии сделаны в супермаркете сети "АТБ"

Украинцы продолжают наблюдать постепенное повышение цен на основные пищевые продукты. Так, недавно мы писали о том, что в сети завирусились видео, на которых люди удивляются резкому росту стоимости продуктов.

На днях в сети TikTok набрало популярность видео, на котором автор ролика сравнила фотографии ценников с мая и октября 2024 года.

Ролик называется "Как изменились цены в Украине за 5 месяцев". Подборка фотографий лишний раз подтверждает рост стоимости ключевых продуктов в супермаркетах.

На фото представлены:

подсолнечное масло: в мае – 59,86 грн, сейчас – 69,25 грн;

молоко: было 47,70 грн, теперь – 52,60 грн;

твердый сыр: подорожал с 79,90 до 83,90 грн;

хлеб нарезанный: в мае – 30,90 грн, теперь – 33,90 грн;

докторская колбаса (100 г): было 33,24 грн, теперь – 34,57 грн;

йогурт "Дольче": в мае — 32,90 грн, сейчас — 37,90 грн;

крупа гречневая: в мае 24,80, сейчас — 27,90;

кофе растворимый: в мае 555 грн, ныне — 611,50;

чай черный: был 55,90, а сейчас тот же самый продают за 60,70.

Отметим, что фотографии сделаны в супермаркете сети "АТБ". Цены в этих магазинах считаются наиболее бюджетными.

В комментариях к видео пользователи обсуждают причины роста цен. Некоторые связывают это с увеличением себестоимости производства, в том числе затрат на энергоносители и логистику, другие указывают на общие инфляционные процессы в стране и сетуют на решения правительства.

В последние месяцы украинские потребители неоднократно замечали тенденцию к удорожанию базовых продуктов. В то же время несмотря на акции и скидки в отдельных торговых сетях, цены на большинство товаров продолжают оставаться на высоком уровне.

Вместе с тем, ряд экспертов отмечают, что нынешнее подорожание — не последнее. Так, украинцам следует быть готовыми к удорожанию, в частности хлебобулочных изделий, фруктов и овощей. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "Єдині новини".