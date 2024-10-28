Росіяни не зможуть прорватись до Запоріжжя? В ОВА розповіли про оборону міста

"Ворог не пройде", — каже речник ОВА

У Запорізькій області триває масштабне будівництво оборонних укріплень. Фортифікаційні споруди зводять як безпосередньо навколо обласного центру, так і вздовж усієї лінії оборони в регіоні.

Будівельні роботи виконують цивільні підрядники під пильним наглядом військових фахівців. За словами речника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Коваленка в ефірі День.LIVE, навколо Запоріжжя формується справжня фортеця.

"Ворог не пройде! Міцні фортифікаційні споруди, постійна комунікація цивільних, влади з військовими — це та синергія, яка дозволить збудувати навколо Запоріжжя і вздовж лінії оборони у Запорізькій області справжню фортецю", — наголосив Коваленко.

Речник ОВА додав, що з міркувань безпеки конкретні цифри щодо будівництва не розголошуються, проте військові постійно контролюють процес та надають необхідні рекомендації будівельникам.

Яка ситуація на лінії фронту у Запорізькій області зараз

Противник продовжує спроби просування вглиб української території. На Гуляйпільському напрямку росіяни захопили село Левадне та намагаються просуватися у північно-східному напрямку.

Відстань від лінії фронту до Дніпропетровської області скоротилася до 9 кілометрів у районі сіл Левадне та Приютне, де сходяться межі трьох областей – Запорізької, Донецької та Дніпропетровської.

За даними Генштабу, за останню добу армія РФ здійснила 92 атаки. Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках – понад половину від загальної кількості.

У Запорізькій обласні на Оріхівському напрямку росіяни застосували бомбардувальну авіацію, завдавши удару по району Малої Токмачки. Внаслідок авіанальоту було скинуто 16 авіабомб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий розповів, чи можуть росіяни прорватися до Запоріжжя. За словами військовослужбовця, ситуація може змінитися, якщо окупанти стягнуть війська з інших ділянок фронту.