"Атаки є завжди": військовий розповів, чи можуть росіяни прорватися до Запоріжжя

Росіяни постійно проводять невеликі атаки на всіх напрямках

Росіяни періодично проводять розвідку боєм на Запорізькому напрямку, щоб промацати там оборону ЗСУ. Однак сил для повноцінного наступу вони не мають.

Про це в ефірі "Новини Live" розповів старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник. За його словами, загарбники робили спроби атакувати вздовж Дніпра, але безуспішно.

"Чи є атаки на Запорізькому напрямку? Є завжди. Чи є розвідка боєм? Є завжди. Чи є у росіян достатнє угруповання військ для того, щоб провести широкомасштабний наступ на Запоріжжя? Ні, нема", — сказав він.

За словами військовослужбовця, ситуація може змінитися, якщо окупанти стягнуть війська з інших ділянок фронту.

Він зазначив, що у ЗСУ бачать як виснажуються сили у загарбників, як вони відчувають дефіцит людей. Мельник підкреслив, що Росія має запаси ресурсу для проведення атак, але для цього їм необхідно концентрувати війська на більш пріоритетних напрямках на зразок Часового Яру, Курахового, Лимана та в Курській області.

"Це не означає, що великий наступ йде по всьому фронту. Тобто на деяких ділянках йде розвідка боєм, на окремих ділянках вони намагаються зробити прориви або уточнення наших основних укріпрайонів", — сказав військовослужбовець.

Ситуація біля Запоріжжя

Як повідомлялося раніше, росіяни посилили тиск на Куп’янському напрямі. Ворог намагається прорватися на берег річки Оскол не зважаючи на втрати.