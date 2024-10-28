Россияне не смогут прорваться в Запорожье? В ОВА рассказали об обороне города
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"Враг не пройдет", — говорит спикер ОВА
В Запорожской области продолжается масштабное строительство оборонных укреплений. Фортификационные сооружения строят как непосредственно вокруг областного центра, так и вдоль всей линии обороны в регионе.
Строительные работы выполняют гражданские подрядчики под пристальным наблюдением военных специалистов. По словам представителя Запорожской областной военной администрации Александра Коваленко в эфире День.LIVE, вокруг Запорожья формируется настоящая крепость.
"Враг не пройдет! Крепкие фортификационные сооружения, постоянная коммуникация гражданских, власти с военными — это та синергия, которая позволит построить вокруг Запорожья и вдоль линии обороны в Запорожской области настоящую крепость", — подчеркнул Коваленко.
Представитель ОВА добавил, что из соображений безопасности конкретные цифры по строительству не разглашаются, однако военные постоянно контролируют процесс и дают необходимые рекомендации строителям.
Какая ситуация на линии фронта в Запорожской области сейчас
Противник продолжает попытки продвижения вглубь украинской территории. На Гуляйпольском направлении россияне захватили деревню Левадное и пытаются продвигаться в северо-восточном направлении.
Расстояние от линии фронта до Днепропетровской области сократилось до 9 километров в районе деревень Левадное и Приютное, где сходятся границы трех областей – Запорожской, Донецкой и Днепропетровской.
По данным Генштаба, за последние сутки армия РФ совершила 92 атаки. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях – более половины от общего количества.
В Запорожской областные на Ореховском направлении россияне применили бомбардировочную авиацию, нанеся удар по району Малой Токмачки. В результате авианалета было сброшено 16 авиабомб.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный рассказал, могут ли россияне прорваться в Запорожье. По словам военнослужащего, ситуация может измениться, если оккупанты стянут войска с других участков фронта.