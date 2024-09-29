"Жодних ознак фортифікацій": Луценко стривожив заявою про Покровськ

Ексчиновник каже, хто і що зробив — не забудемо

Ексгенпрокурор та ексміністр внутрішніх справ України Юрій Луценко зробив чергову заяву. Його допис стосувався відсутності фортифікаційних споруд у прифронтових містах України.

Своїми думками він поділився у Фейсбук. У своєму дописі Луценко згадав про поїздку у Нью-Йорк та Вашингтон, скоріше за все мова йшла за президента України Володимира Зеленського, який днями відвідав США.

Свою розповідь він почав з прози: "На виїзді з Покровська перед авто раптом лагідно влаштовується на смугу руху стомлений вертоліт. В обидві сторони йдуть військові вантажівки із західними гарматами та бронетехнікою. Все більше бойових конячок — пікапів із захисними люстрами ребів (РЕБ — ред,) від ворожих FPV".

Луценко також додав, що читаючи повідомлення Центрального виборчого комітету (ЦВК) про "відновлення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців", йому хочеться запити нецензурні слова кавою.

"100 км від Покровська до Павлограда — жодних ознак фортифікацій. Десь у Вашингтоні та Нью-Йорку шоумени шоуменять, аналітики вичитують український План Перемоги. У новинах — анонси про зняття Міністра оборони і керівника ГУР. Ще і ще раз прикидаю, як швидше закрити потреби друзів по РЕР, РЕБ, дронах. І підсвідомо розкладаю заплановані владою бюджетні 42 млрд на дороги в можливу кількість мавіків, фпві, купольних реб", — пише він.

Він додає, що у Дніпрі на вулицях повно чоловіків і жінок, що тримаються за руки, а поруч — діти з морозивом і очима на тата, якого побачили вперше за рік. Луценко пише, що очі цих чоловіків ще там, в окопах.

"Ввечері молодь під ревіння сирени прямо на вулиці співає Червону руту. Вистоїмо", — підсумовує він, додавши, "і хто, що робив — не забудемо".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Юрій Луценко воював під Києвом, на Миколаївському та Донецькому напрямках. З кінця 2022 він брав участь у боях у Соледарі та Бахмуті. Тоді у 2023 отримав звання "капітан". Він був командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів однієї з частин ЗСУ. Проте пізніше заявив, що змушений покинути армію через інвалідність.