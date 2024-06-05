У Раді гостро відреагували на провал дипломатичної роботи Венедіктової у Швейцарії

У Верховній Раді ставлять під питання ефективність роботи посолки України у Швейцарії Ірини Венедіктової після того, як напередодні Саміту миру відбувся дипломатичний провал України у Верхній палаті швейцарського парламенту.

Як відомо, 3 червня Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні допомоги на 5,58 млрд доларів, які планували передати на відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Цікаво, чим займається пані посол Венедіктова в Швейцарії?", — написав народний депутат Олексій Гончаренко.

"Маючи такого посла, ми маємо і такі результати", — вважає він.

Нардеп наголосив: ситуація у парламенті Швейцарії вчергове демонструє, що дипломатичною роботою повинні займатись професіонали.

Ірина Венедіктова була призначена на посаду посла ще у 2022 році.