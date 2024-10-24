Почали зустрічатися ще в студентські роки: що відомо про історію кохання Володимира та Олени Зеленських

Пара почала зустрічатися в студентські роки

Володимир і Олена Зеленські — президент та перша леді України. Їх часто називають однією з найкрасивіших пар в українській політиці. Подружжя перебуває у шлюбі понад 20 років, а почали зустрічатися ще в студентські часи.

А як почалися стосунки Зеленських та хто був ініціатором — знає "Телеграф".

Стосунки Володимира та Олени Зеленських

Роман майбутнього президента України та першої леді почався в їхньому рідному місті — Кривому Розі. Обоє навчалися в місцевій гімназії. Олена розповідала в інтерв'ю, що Володимир був дуже популярний в школі, тому вона його знала. До того ж він помітно відрізнявся — носив стильні речі та робив модну зачіску. А от Олена не тяжіла в той період до слави.

У мережі ширилися різні версії, як пара почала зустрічатися. Відомо, що відбулося вже після того, як обоє завершили навчання в гімназії. Олена вступила до Криворізького університету на будівельний факультет, а от Володимир — в економічний інститут, де навчався на юриста.

Ексколега Зеленського та актор "Кварталу 95" Олександр Пікалов ділився, що Зеленському подобалась Олена, але він не наважувався з нею познайомитися. Тому Пікалов дав ідею, що попросить у дівчини відеокасету, а вже Зеленський її віддасть.

А от президент мав іншу версію щодо їхнього знайомства з Оленою. Він розповідав, що побачив як Олена йде з відеокасетою стрічки "Основний інстинкт" та попросив її у дівчини. Водночас він запитав її номер телефону.

Фото з мережі

Також подейкували, що Зеленський легко знаходив спільну мову з дівчатами, утім, Олену йому вдалося підкорити не одразу. Адже на той момент вона перебувала в стосунках з іншим хлопцем і не сприймала знаки уваги від Володимира. Та попри це, її підкорило почуття гумору хлопця, тож згодом вони стали зустрічатися. Так тривало упродовж 8 років.

Фото з мережі

Для Володимира на той час шлюб означав швидке народження дітей, тому він довго не освідчувався Олені. Урешті гуморист зробив пропозицію Зеленській під час походу в кіно. У 2003 році вони зіграли весілля.

Фото з мережі

Тоді як Пікалов розповідав, що в той час "кварталівці" стали активно їздити на гастролі до Києва. Кохані гумористів почали ревнувати та поставили їм ультиматум про одруження. Таким чином у команді зіграли аж 3 весілля протягом 1 місяця.

Фото з мережі

Зараз Володимир та Олена Зеленські перебувають у шлюбі вже 21 рік. Вони виховують двох дітей — двадцятирічну Анастасію та одинадцятирічного Кирила. Донька навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а син — у школі.

Фото з мережі

Фото з мережі

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