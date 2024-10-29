Грала у КВК, не закінчила університет та носила георгіївську стрічку: куди зникла екснардепка Світлана Фабрикант

Жінка перебуває в Україні та працює у фонді

Світлана Фабрикант починала свою кар'єру у КВК, а згодом стала народною депутаткою Верховної Ради VII скликання. Періодично жінка з'являлась у публічному просторі, але після початку повномасштабної війни Росії проти України зникла з радарів.

"Телеграф" розкаже більше про кар'єру Світлани Фабрикант, і де вона перебуває зараз.

Що відомо про Світлану Фабрикант

Жінка народилась у 1967 році в Одесі. Після закінчення школи вступила до місцевого університету на математичний факультет. Під час студентства була учасницею КВК, а саме — входила до команди "Одеські джентльмени". Гумористи часто брали участь у різних конкурсах та вигравали призові місця.

Фото з мережі

Відомо, що Фабрикант відрахували з вишу через незадовільну успішність, тож вищу освіту вона так і не здобула. Пізніше пробувала себе в кіно, зокрема зігравши в стрічці "Кримінальний талант" та ще кількох інших, де мала другорядні ролі.

Фото з мережі

Згодом жінка отримала роботу на телебаченні. Вона стала ведучою та редактором на одеському каналі. Фабрикант активно розвивала кар'єру, тож згодом отримала посаду головного редактора телекомпанії "Ріак-інформ". Також була генеральним директором іншої телекомпанії, під назвою "Моя Одеса".

У 2010 році Світлана подалась у політику й стала депутатом Одеської міської ради від Партії регіонів. У тому ж році балотувалась у мери Одеси, але не перемогла. Жінка активно просувала російську мову в Одесі та носила георгіївську стрічку. Подейкували, що Фабрикант має зв'язки з відомим політиком Сергієм Тігіпком.

Фото з мережі

Фото з мережі

Ставши депутатом міської ради, Світлана проявила деяку політичну необізнаність. Зокрема, повідомила, що може відмовитись від недоторканності. При цьому вона, очевидно, не знала, народні обранці на місцевому рівні не мають недоторканності. Також Фабрикант запитувала в одного із політиків, чи може уряд розпустити Верховну Раду.

Фото з мережі

Керувала групою з порятунку моряків на судні "Свята Софія", яке втратило керування у Червоному морі. Членів екіпажу врятували й доправили в Україну.

Певний час Фабрикант керувала відділом реформування соціальної галузі патронатної служби в Мінсоцполітики. Згодом їй вдалося потрапити до парламенту від Партії регіонів. Там вона була єдиною нардепкою від цієї партії у 7-му скликанні, яка не мала вищої освіти.

Де зараз Світлана Фабрикант

У 2021 році Світлану Фабрикант призначили першим заступником голови Одеської ОДА з гуманітарних питань. У березні 2022 року жінку звільнили з цієї посади. Однак вона зазначила, що буде працювати депутаткою обласної ради, а також у наглядовій раді фонду допомоги морякам "Ассоль", яку й очолює.

Фото з фейсбуку Світлани Фабрикант

Від початку повномасштабного вторгнення колишня народна депутатка рідко щось публікує в соцмережах. Так, у лютому 2022 року Світлана оплакувала втрату свого батька. Також жінка поширила свою світлину з синьо-жовтим прапором як знак підтримки України у війні з Росією. Однак публічно не засуджувала країну-агресорку.

Фото з фейсбуку Світлани Фабрикант

А в жовтні 2024 року жінка зустрілась з учасниками команди КВК "Джентльмени одеського університету" для церемонії вручення премії Яна Гельмана. Її присвоюють тим, хто зробив внесок у розвиток Одеси. Серед номінантів можна побачити російського поета Олександра Пушкіна, письменника Ісаака Бабеля та академіка Валентина Глушка. Схоже, на третій рік повномасштабного вторгнення для гумористів культура й досі залишається "вне политики", попри постійні обстріли міста країною-окупанткою.

Фото з фейсбуку Світлани Фабрикант

Раніше "Телеграф" писав про політичну діяльність лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Музикант був народним депутатом Верховної Ради двічі.