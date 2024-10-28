Завжди поруч із Зеленським: що відомо про речника президента Сергія Никифорова

Чоловік продовжує роботу в Офісі президента

Упродовж останніх років прессекретарем президента України Володимира Зеленського є Сергій Никифоров. Він відповідає за комунікацію глави держави з медіа, організовує брифінги, пресконференції та доносить думку президента з різних питань.

"Телеграф" розкаже більше про Сергія Никифорова та про те, ким він працював до того, як потрапити в Офіс президента.

Що відомо про Сергія Никифорова

Чоловік народився в 1986 році у Кривому Розі. У цьому місті минуло дитинство та юність майбутнього прессекретаря президента. Він навчався у місцевому гуманітарно-технічному ліцеї, а після закінчення школи перебрався до столиці. Вищу освіту журналіста здобув у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Працював кореспондентом криворізького телеканалу "Рудана", а також "К1" та "24 Каналу". Згодом став кореспондентом "Першого національного", на посаді якого був протягом 4 років. Також Никифоров був журналістом української редакції телеканалу Euronews. Там чоловік протягом 7 років працював у штабі у французькому місті Ліон.

У 2018 році став новинним журналістом каналу "Україна", а через 1 рік — ведучим "Україна 24". Пізніше разом з Талою Калатай почав вести ранкове шоу "Ранок чемпіонів"

Фото з інстаграму Сергія Никифорова

У 2021 році Никифоров взяв участь у конкурсі на посаду прессекретаря президента України. Він пройшов відбір серед 70 кандидатів. На цій посаді чоловік веде взаємодію з представниками ЗМІ щодо діяльності Офісу президента, займається організацією заходів для медіа, дає коментарі від імені глави держави.

Фото з інстаграму Сергія Никифорова

На посаді прессекретаря президента Никифоров працює й зараз. На своїй сторінці у фейсбуці він періодично звітує про роботу Володимира Зеленського та дає пояснення, коли позицію президента неправильно трактують певні медіа.

Також відомо, що Сергій Никифоров — одружений, однак, хто є його обраницею, невідомо. Він має двох дітей — сина й доньку. Хлопчик Марк народився у Франції у 2017 році, коли чоловік працював в українській редакції Euronews. А от коли на світ з'явилась дівчинка, достеменно незрозуміло, але перше фото з нею він опублікував у 2020 році.

Фото з інстаграму Сергія Никифорова

В інстаграмі екстелеведучого можна побачити його світлини з робочих зустрічей та відряджень.

Фото з інстаграму Сергія Никифорова

Фото з інстаграму Сергія Никифорова

Фото з інстаграму Сергія Никифорова

А от до повномасштабної війни Росії проти України чоловік періодично публікував фото зі своїми дітьми, а також показував себе у подорожах.

Фото з інстаграму Сергія Никифорова

Фото з інстаграму Сергія Никифорова

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