Була комуністкою і програвала в суді Медведчуку: як виглядала в молодості письменниця Оксана Забужко

Цього року письменниця створила радіодиктант

Оксана Забужко — знана українська письменниця, громадська діячка, поетеса, публіцистка. Вона є авторкою десятків філософських праць, віршів і публіцистичних творів. У своїй творчості жінка часто порушує питання національної ідентичності та гендеру.

"Телеграф" покаже, який вигляд мала письменниця в молодості, а також дізнайтеся більше про її кар'єру.

Оксана Забужко в молодості

Майбутня поетеса народилась у 1960 році у Луцьку. Тато — педагог і літературний критик, якого в СРСР репресували на Забайкалля, а мама — вчителька української літератури. Тож Забужко змалечку зростала в атмосфері науки та знань.

Фото з мережі

Оксана почала друкуватися з 1972 році, публікуючи у періодичних виданнях свої вірші. Навчалась на філософа в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Згодом вступила до Комуністичної партії та Спілки письменників СРСР.

У молодості Забужко мала кучеряве волосся середньої довжини та виразні риси обличчя. У письменниці завжди був виважений та стриманий погляд.

Фото з мережі

Певний час викладала історію культури у Київській консерваторії імені Чайковського. Працювала в Інституті філософії Академії наук України, де стала старшим науковим співробітником.

Пізніше почала викладати українську культуру в Університеті штату Пенсільванія, а згодом — й у Гарвардському та Піттсбурзькому університетах. Повернувшись в Україну, стала навчати студентів літературної майстерності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Забужко ще в ті часи не боялась виглядати сміливо та цікаво. Пізніше вона зробила коротку стрижку, яка підкреслювала її стиль.

Фото газети "День"

Дебютний роман письменниці "Польові дослідження з українського сексу" дуже активно обговорювали в літературних колах. Це була новаторська робота з елементами фемінізму, яка стала бестселером вже в незалежній Україні.

Пізніше жінка створила роман "Музей покинутих секретів", у якому йдеться про різні історичні події, у тому числі й про Другу світову війну. Багато уваги у творі приділяється героїзму Української Повстанської Армії.

Також потужною роботою Забужко стала книга у жанрі нон-фікшн — "Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій". У ній авторка переосмислила постать відомої письменниці Лесі Українки, а також значення української шляхти.

Упродовж 5 років працювала віцепрезиденткою українського відділення ПЕН-клуб. Забужко передбачила мітинги в Києві у 2004 році, за що її називали "Помаранчевою Кассандрою". Після цього письменниці пропонували балотуватися у парламент від Блоку "Наша Україна", але вона відмовилась. Жінка заявила, що не йтиме в політику.

Фото: Yakaboo

У 2014 році письменниця програла суд політику Віктору Медведчуку. Екснардеп звинуватив Забужко у неправдивій інформації, зокрема про те, що він був причетний до розгону Євромайдану.

Твори Забужко перекладені 20 мовами світу, зокрема німецькою, угорською, французькою, хорватською, чеською, шведською, польською та іншими. Третій президент Віктор Ющенко нагородив письменницю орденом княгині Ольги III ступені за внесок в об'єднання українського суспільства. Має відзнаку "Золотий письменник України".

Оксана Забужко зараз

У 2024 році письменниця увійшла до складу журі Берлінського кінофестивалю, які відзначало найкращі стрічки, режисуру, сценарії та мистецький внесок. Цікаво, що під час заходу на телефоні Забужко пролунав сигнал повітряної тривоги, що нагадало європейцям про війну Росії проти України.

Фото з фейсбуку Оксани Забужко

Зараз Оксана Забужко продовжує ділитися власними думками щодо історичних подій, згадує відомих літераторів, громадських діячів, аналізує ситуацію в країні та організовує збори на ЗСУ. Також у цьому році жінка отримала статус "Почесний громадянин Києва".

Фото з фейсбуку Оксани Забужко

Також письменниця створила текст до Радіодиктанту національної єдності 2024, який відбувся 25 жовтня. А зачитував його поет і військовий Павло Вишебаба.

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