Корупціонери зможуть піти на угоду зі слідством та залишитися на волі

Без ухвалення цього закону Україна ризикувала втратити 4 млрд євро траншу від ЄС

У четвер, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №12039 про угоди зі слідством у корупційних справах. Завдяки цьому обвинувачені у корупції зможуть отримувати значно менші терміни, ніж передбачало чинне законодавство.

Також у корупціонерів з’явиться шанс взагалі фактично залишитися на волі з випробувальним терміном. Про підписання законопроекту повідомляється на сайті парламенту.

Законопроект №12039 про угоди зі слідством у корупційних справах передбачає можливість заміни реального ув’язнення на покарання з випробувальним терміном.

Це передбачає, що корупціонер фактично залишається на волі і лише їздить "відзначатись" до специальної установи у певні дати. Для цього фігуранту необхідно укласти угоду зі слідством.

Це стосуватиметься "невеликих корупційних схем" без співучасників. Також фігуранту необхідно буде повністю відшкодувати збитки та сплатити штраф.

Також новий закон передбачає те, що отримати м’якше покарання зможе навіть організатор корупційної "схеми", якщо він викриє слідству іншого організатора/співучасників та відшкодує збитки. Тобто йому призначать у такому разі набагато менший термін, ніж передбачено зараз.

При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання штраф:

при скоєнні нетяжкого злочину — від 340 000 грн. до 2 040 000 грн.

при скоєнні тяжкого злочину — від 2 040 000 грн до 102 000 000 грн

при скоєнні особливо тяжкого злочину — від 4590000000 грн до 204 000 000 грн.

Суд також зможе у таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання узгодять.

Згідно з новим законом, не можна буде укладати угоди з організатором корупційного злочину, якщо він не погоджується викрити іншого організатора.

Таким чином, можна буде укласти угоду з організатором корупційного злочину за сукупності умов:

викриття організатором "схеми" іншого організатора чи співучасників

інформацію про вчинення такого злочину буде підтверджено доказами

повне або часткове відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданих збитків або заподіяної шкоди.

Важливо розуміти, що без ухвалення законопроекту №12039 про угоди зі слідством у корупційних справах Україна могла залишитися безтраншу на 4 мільярди євро за програмою Ukraine Facility Plan.

Ukraine Facility Plan – це фінансова допомога Україні на 50 мільярдів євро, розрахована на чотири роки.Гроші Україна отримуватиме тільки в тому випадку, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права, а також поважатиме права людини.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки хабарників отримали реальні терміни в Україні. Як виявилось, реального тюремного терміну ніхто з них не отримав. Здебільшого вони отримують випробувальний термін навіть без конфіскації майна.