Податків "заднім числом" не буде? Нардеп вказав на три речі

Раніше законопроєкт про підвищення податків розкритикувало Юридичне управління Ради

У середу, 30 жовтня, сплив час на президентське вето для податкового закону 11416д, який передбачає підвищення податків "заднім числом". 31 жовтня — останній день коли його можна підписати, так щоб нові податки вступили з нового місяця, але законопроєкт "застряг" в Офісі президента.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Він акцентував на трьох моментах.

"Але вже точно можна сказати три речі: "заднім числом" не вийшло оподаткувати (окрім банків); цей поспіх потім закінчився тим, що закон валяється в ОП більше ніж півмісяця; ну і явно це вже не 30 млрд в цьому році", — пише нардеп.

Нагадаємо, 17 вересня депутати Верховної Ради України проголосували у першому читанні за закон про підвищення податків. У ньому пропонується збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному. При цьому, зміни хотіли запровадити "заднім числом", з 1 жовтня.

Варто зазначити, що законопроєкт про підвищення податків розкритикувало Юридичне управління Ради. На думку юристів він не відповідає Конституції. Також деякі його норми також не узгоджуються із законами України та не враховують правову позицію Конституційного Суду України.

Раніше ми писали, що депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла у коментарі "Телеграфу", що частина нардепів звернулися до президента з пропозицією ветувати цей документ через ризик завдати серйозної шкоди економіці. Вона розкритикувала норми цього закону.