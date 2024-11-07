Радянські БТРи оновлюють системами захисту та спостереження, на що вони тепер здатні (відео)

БТР-70 оновлювали кілька разів, літера "М" означає заміну двигуна

Радянські БТР широко використовуються в українській армії. Зокрема і 70-й — його почали оновлювати вже в незалежній Україні. Так народився БТР-70М, цей варіант у модернізації розробили у Харкові. Порівняно з радянською моделлю, був встановлений дизельний двигун. Відбулася модернізація на початку 2000-х років.

Хоч якими не були гарними БТРи, але воєнна ситуація вимагає певних вдосконалень. У 151 ОМБр показали БТР-70М із такими оновленнями. На нього встановлений тепловізійний приціл ПП-61 "Лазар" та система спостереження та орієнтування СПО МБТ від компанії "Трімен".

Така система орієнтування дозволяє механіку-водію бачити, що відбувається навколо у будь-який час доби. Видимість дороги через фронтальний прилад — 600 м, через встановлений ззаду — 25 м. Тривалість безперервної роботи 23 години. Він був презентований у 2020 році та встановлюється не тільки на легку бронетехніку (різні типи БТРів), а й на танки. Для додаткового захисту використали так званий антидроновий мангал та маскувальну сітку.

У 151 ОМБр зазначили, що БТРи виявились дуже ефективними у війні завдяки своїй універсальності: "151 ОМБр активно використовує БТР для виконання різноманітних завдань: від перевезення піхоти до підтримки мобільних операцій. БТР забезпечують маневровість на складній місцевості. Зокрема, вони дозволяють швидко переміщати підрозділи в гарячі точки і підтримувати динамічну лінію фронту, що дуже важливо у швидкоплинних боях".

Загальні характеристики БТР-70М

бойова вага базового – 11,5 тонн,

екіпаж – 2 особи,

запас ходу — 569 км,

швидкість руху по ґрунту – до 40 кілометрів на годину,

по шосе – 80 кілометрів на годину,

на плаву – 10 кілометрів на годину.

БТР-70М мають три варіанти з озброєнням. У класичної моделі використовуються кулемет 14,5 мм та кулемет 7 62 мм, у модифікації БТР-70-КБА-2 встановлений бойовий модуль з автоматичною гарматою 30 мм та пристосуванням для відстріла димових гранат. Їх встановили замість башти, проте в серію ця модифікація так і не пішла. Інша модифікація, де штатна башта замінена — це БТР-70 Грім. Замість неї встановлений бойовий модуль в якому є автоматична гармата калібром 30 мм, кулемет 7,62 мм, автоматичний гранатомет 30 мм та ПТРК "Бар'єр".

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