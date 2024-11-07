Советские БТРы обновляют системами защиты и наблюдения, на что они теперь способны (видео)

БТР-70 обновляли несколько раз, буква "М" означает замену двигателя

Советские БТР широко используются в украинской армии. В частности, и 70-й — его начали обновлять уже в независимой Украине. Так родился БТР-70М, этот вариант в модернизации был разработан в Харькове. По сравнению с советской моделью был установлен дизельный двигатель. Произошла модернизация в начале 2000-х годов.

Какими бы ни были хорошими БТРы, но военная ситуация требует определенных усовершенствований. В 151 ОМБр показали БТР-70М с обновлениями. На него установлен тепловизионный прицел ПП-61 Лазарь и система наблюдения и ориентирования СПО МБТ от компании Тримен.

Такая система ориентировки позволяет механику-водителю видеть, что происходит вокруг в любое время суток. Видимость дороги через фронтальный прибор – 600 м, через установленный сзади – 25 м. Продолжительность непрерывной работы 23 часа. Он был представлен в 2020 году и устанавливается не только на легкую бронетехнику (разные типы БТРов), но и на танки. Для дополнительной защиты использовали так называемый антидроновый мангал и маскировочную сетку.

В 151 ОМБр отметили, что БТРы оказались очень эффективными в войне благодаря своей универсальности: "151 ОМБр активно использует БТР для выполнения разнообразных задач: от перевозки пехоты до поддержки мобильных операций. БТР обеспечивают маневровость на сложной местности. горячие точки и поддерживать динамическую линию фронта, что очень важно в скоротечных боях».

Общие характеристики БТР-70М

боевой вес базового – 11,5 тонн,

экипаж – 2 человека,

запас хода — 569 км,

скорость движения по грунту – до 40 километров в час,

по шоссе – 80 километров в час,

на плаву – 10 километров в час.

БТР-70М имеют три варианта с вооружением. В классической модели используется пулемет 14,5 мм и пулемет 7 62 мм, в модификации БТР-70-КБА-2 установлен боевой модуль с автоматической пушкой 30 мм и приспособлением для отстрела дымовых гранат. Их установили вместо башни, но в серию эта модификация так и не пошла. Другая модификация, где штатная башня заменена – это БТР-70 Гром. Вместо нее установлен боевой модуль, в котором есть автоматическая пушка калибром 30 мм, пулемет 7,62 мм, автоматический гранатомет 30 мм и ПТРК "Барьер".

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