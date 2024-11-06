Стало відомо, коли Україна нарешті отримає найсучасніші САУ RCH 155 (фото, відео)

Окрім України, стало відомо і про іншого замовника — САУ виробляють одночасно

САУ RCH 155 від концерну KNDS прибудуть в Україну не 2024, а 2025 року. Випробувати на полі бою цю сучасну артилерію, здатну стріляти по рухомих об’єктах і вражати кілька цілей одночасно, українські військові зможуть не раніше квітня.

Про це повідомив гендиректор KNDS Deutschland Ральф Кетцел. Він також зазначив що Україна наразі є єдиним отримувачем цих САУ. Виробництво САУ для України стартувало у січні 2023 року.

RCH 155 — сучасна 155-мм самохідна гаубиця, представлена у 2014 році. RCH 155 побудовано на шасі броньованого автомобіля GTK Boxer 8x8. Це шасі дозволяє гаубиці долати складну місцевість і мати гарний захист проти мін та саморобної вибухівки. Максимальна швидкість — до 100 км/год.

Гаубиця оснащена основною гарматою L52, здатною стріляти різноманітними 155 мм боєприпасами, включаючи снаряди з термінальним наведенням, такі як VULCANO та EXCALIBUR. Спеціальними боєприпасами гаубиця здатна досягати дальності стрільби до 54 км.

RCH 155

У RCH 155 є безпілотний артилерійський гарматний модуль (AGM), який автоматизує навігацію та керування вогнем, що забезпечує швидке розгортання та роботу. Гаубиця може відстрелити до дев’яти пострілів на хвилину та має можливості одночасного удару кількома снарядами.

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