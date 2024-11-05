Штурмовики показали тренування на американських БТР M1224 MaxxPro з особливим протимінним захистом (відео)

MaxxPro має кілька модифікацій, але головне кредо моделі: "Максимальний захист"

Серед американської військової допомоги, яка передавалась Україні, важливе місце займають бронемашини. Одна з них M1224 MaxxPro класу MRAP.

Тренування на цих броньовиках показали в навчальному центрі десантно-штурмових військ. Загалом бронеавтомобілі M1224 MaxxPro передаються до ЗСУ з серпня 2022 року — тоді їх вперше помітили у використанні.

Колісний БТР такого класу має посилений протимінний захист і підвищену прохідність. Його задача — безпечно підвезти військовослужбовців до лінії фронту, а також забрати назад. Залежно від компонування цей БТР має першу або другу категорію захисту стандарту STANAG 4569.

Базова модель має особливу капсулу для екіпажу з V-подібною формою днища. Це дозволяє відвести вибухову хвилю по боках машини, щоб захистити пасажирів. Машина може витримати вибух не тільки міни, а й саморобної вибухівки еквівалентної до 7 кг тротилу (під шасі). Екіпаж MaxxPro складається з трьох осіб: водія, командира та навідника.

Характеристики MaxxPro

Для оборони на даху розміщена відкрита башта — туди можна встановити кулемет калібру 7,62 мм або 12,7 мм. Ще однією особливістю такої бронемашини є з'єднання корпусу — елементи з'єднані не зварними швами, а болтами. Таким чином в польових умовах легше замінити якусь деталь. Важить такий броньовик від 12,7 до 13,4 тонни.

Раніше "Телеграф" розповідав про передану від США допомогу у вересні. Там теж йшлося про машини класу MRAP, а також боєприпаси для переданої раніше зброї.