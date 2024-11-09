Росіяни використали новий КАБ проти Харкова: що відомо про "Гром-Э1"

Окрім "Грому-Э1" у Росії ж ще більша бомба з цієї серії, проте про її використання не повідомлялось

Російській окупанти продовжують бити новими керованими авіабомбами по цивільному населенню України. В ніч на 9 листопада російські військові скинули чергову бомби на Харків. Вона влучила в одну з міських магістралей.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що це була керована ракета "Гром-Э1". Вибухом пошкоджену заправку, готель, будівельний супермаркет, житловий будинок. Не варто плутатися у визначеннях. "Гром-Э1" це і бомба, і ракета одночасно. Це по суті керована авіабомба, у яку вставили ракетний двигун. Таким чином дальність її польоту збільшилась до 120 км.

Показали прототип вперше в 2015, в 2019 — стверджували про закінчення випробувань. Вперше її застосували росіяни у 2023 році. Бойова частина такої бомбо-ракети важить 315 кг. Запускають її для удару на 120 км з максимальної висоти запуску — 12 км. Як можливу базу для створення "Гром-Э1" фахівці розглядають ракету Х-38 чи авіабомбу ОФАБ-500У — і те, і те вельми смертоносне.

Про активне використання таких бомб-ракет напередодні писало видання The Telegraph. Зазначається, що такі КАБи дозволять росіянам задавати удари з літаків Су-30 та Су-34 знаходячись поза межами досяжності ракет AMRAAM на F-16 та інших засобів ППО, наявних в Україні. Під ударом російських "Гром-Э1" вже опинялись цивільні у Мирнограді, Херсоні, Харкові.

"Телеграф" розповідав, що одним із небагатьох реальних способів боротися з КАБами є використання літаків F-16, для того, щоб збити ворожі бомбардувальники до того, як вони скинуть бомби. Альтернатив в України небагато, інший спосіб — знищувати місця дислокації літаків.