Россияне использовали новый КАБ против Харькова: что известно о "Гром-Э1"

Кроме "Гром-Э1" в России еще большая бомба из этой серии, однако о ее использовании не сообщалось

Российские кафиры продолжают бить новыми управляемыми авиабомбами по гражданскому населению Украины. В ночь на 9 ноября российские военные сбросили очередную бомбу на Харьков. Она попала в одну из городских магистралей.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что это была управляемая ракета "Гром-Э1". Взрывом повреждена заправка, гостиница, строительный супермаркет, жилой дом. Не стоит путаться в определениях. "Гром-Э1" это и бомба, и ракета одновременно. Это по сути управляемая авиабомба, в которую вставили ракетный двигатель. Таким образом, дальность ее полета увеличилась до 120 км.

Показали прототип впервые в 2015, в 2019 – утверждали об окончании испытаний. Впервые ее применили россияне в 2023 году. Боевая часть такой бомбо-ракеты весит 315 кг. Запускают ее для удара на 120 км с максимальной высоты запуска – 12 км. В качестве возможной базы для создания "Гром-Э1" специалисты рассматривают ракету Х-38 или авиабомбу ОФАБ-500У — и то, и другое весьма смертоносное.

Об активном использовании таких бомб-ракет накануне писало издание The Telegraph. Отмечается, что такие КАБы позволят россиянам задавать удары с самолетов Су-30 и Су-34, находясь вне досягаемости ракет AMRAAM на F-16 и других средств ПВО, имеющихся в Украине. Под ударом российских "Гром-Э1" уже оказывались гражданские в Мирнограде, Херсоне, Харькове.

"Телеграф" рассказывал, что одним из немногих реальных способов бороться с КАБами является использование самолетов F-16 для того, чтобы сбить вражеские бомбардировщики до того, как они сбросят бомбы. Альтернатив в Украине немного, другой способ уничтожать места дислокации самолетов.