Чим Україна може збити російській КАБи та протидіяти їхній загрозі (відео)
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Окупанти гатять КАБами по містах, селах та активно б'ють по лінії фронту — варіантів врятуватися майже немає
Російська армія активно використовує керовані авіаційні бомби. Від них страждають не тільки військові на лінії фронту, а й цивільні громадяни в містах до яких вони долітають. Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя та Луганщина щодня відчувають на собі потужність цих авіаударів. Напередодні Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Харкові, влучили і по центру міста — постраждали щонайменше 25 людей. В Запоріжжі остання атака вбила щонайменше 9 людей — "прилетіло" поблизу онкоцентра.
Які керовані авіабомби використовує Росія
Російські окупанти використовують декілька типів керованих авіаційних бомб. Найчастіше це фугасні ФАБ-2500 та ФАБ-500. Цифрові позначки — це вага самої бомби. Кількість вибухівки також вражає, у ФАБ-500, наприклад — до 200 кг. При запуску знаходитися прямо над ціллю літаку не потрібно — ФАБи мають крила та GPS навігацію. Застосовувати такі авіабомби можна на відстані навіть більш ніж 50 км, тобто часто їх запускають з території Росії.
Є також плануюча бомба УПАБ — вона може важити і півтори тонни, при цьому майже тонна — це вибухівка. Для запуску використовують бомбардувальники СУ-34. У один СУ-34 може поміститися до шести ФАБів. На жаль, Росія має достатньо великі запаси авіаційних бомб, які не складно переробити на керовані. Небезпечність КАБів полягає в тому, що вони не тільки руйнують укріплення та будинки, а й наносять значно більшу шкоду навколо себе уламками, баротравмами тощо.
Чому ППО не може збити КАБ
Збивати КАБи надзвичайно складно, майже неможливо під час планування на ціль. Системи ППО працюють орієнтуючись на слід від роботи ракетного двигуна. Якщо у бомби його немає, то для дієвого ураження потрібно точно знати, в який момент і де вона пролітатиме. До того ж ракети "повітря-повітря" або випущені з сучасних ЗРК таких як Patriot чи NASAMS, коштують набагато більше за саму бомбу і в України немає їх настільки великого запасу. Існують розробки використання швидкострільних автоматичних артилерійських систем, але Україна напрацювань в цьому напрямку на початок повномасштабного вторгнення не мала.
Який ефективний спосіб боротися з КАБами
Найдієвішим способом боротися з російськими КАБами є знищення не самих бомб, які вже випустили з літаків. Потрібно вражати літаки-носії. Саме для протидії їм можна використовувати сучасні західні ЗРК та авіацію. Серед таких — системи PATRIOT, SAMP-T, літаки F-16. Літак може вдарити на 180 км ракетою AIM-120 AMRAAM "повітря-повітря", збивши ворожий бомбардувальник перед випуском бомби. Системи ЗРК також можуть "викосити" підлітаючі російські бомбардувальники, проте наражаються на небезпеку самі.
Другий спосіб — знищувати літаки "в гнізі" — використовувати далекобійні крилаті ракети, наприклад AGM-158 JASSM (американська високоточна крилата ракета класу "повітря — поверхня") чи дрони по місцях дислокації ворога в РФ.
Раніше "Телеграф" розповідав, як планують боротися із ще однією проблемою з боку Росії — навалою дронів-"шахедів". Перехоплювати їх планують іншими спеціальними дронами.