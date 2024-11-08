Чим Україна може збити російській КАБи та протидіяти їхній загрозі (відео)

Окупанти гатять КАБами по містах, селах та активно б'ють по лінії фронту — варіантів врятуватися майже немає

Російська армія активно використовує керовані авіаційні бомби. Від них страждають не тільки військові на лінії фронту, а й цивільні громадяни в містах до яких вони долітають. Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя та Луганщина щодня відчувають на собі потужність цих авіаударів. Напередодні Росія вдарила КАБами по багатоповерхівці в Харкові, влучили і по центру міста — постраждали щонайменше 25 людей. В Запоріжжі остання атака вбила щонайменше 9 людей — "прилетіло" поблизу онкоцентра.

Які керовані авіабомби використовує Росія

Російські окупанти використовують декілька типів керованих авіаційних бомб. Найчастіше це фугасні ФАБ-2500 та ФАБ-500. Цифрові позначки — це вага самої бомби. Кількість вибухівки також вражає, у ФАБ-500, наприклад — до 200 кг. При запуску знаходитися прямо над ціллю літаку не потрібно — ФАБи мають крила та GPS навігацію. Застосовувати такі авіабомби можна на відстані навіть більш ніж 50 км, тобто часто їх запускають з території Росії.

Є також плануюча бомба УПАБ — вона може важити і півтори тонни, при цьому майже тонна — це вибухівка. Для запуску використовують бомбардувальники СУ-34. У один СУ-34 може поміститися до шести ФАБів. На жаль, Росія має достатньо великі запаси авіаційних бомб, які не складно переробити на керовані. Небезпечність КАБів полягає в тому, що вони не тільки руйнують укріплення та будинки, а й наносять значно більшу шкоду навколо себе уламками, баротравмами тощо.

Знищення 500-кг КАБу

Чому ППО не може збити КАБ

Збивати КАБи надзвичайно складно, майже неможливо під час планування на ціль. Системи ППО працюють орієнтуючись на слід від роботи ракетного двигуна. Якщо у бомби його немає, то для дієвого ураження потрібно точно знати, в який момент і де вона пролітатиме. До того ж ракети "повітря-повітря" або випущені з сучасних ЗРК таких як Patriot чи NASAMS, коштують набагато більше за саму бомбу і в України немає їх настільки великого запасу. Існують розробки використання швидкострільних автоматичних артилерійських систем, але Україна напрацювань в цьому напрямку на початок повномасштабного вторгнення не мала.

Який ефективний спосіб боротися з КАБами

Найдієвішим способом боротися з російськими КАБами є знищення не самих бомб, які вже випустили з літаків. Потрібно вражати літаки-носії. Саме для протидії їм можна використовувати сучасні західні ЗРК та авіацію. Серед таких — системи PATRIOT, SAMP-T, літаки F-16. Літак може вдарити на 180 км ракетою AIM-120 AMRAAM "повітря-повітря", збивши ворожий бомбардувальник перед випуском бомби. Системи ЗРК також можуть "викосити" підлітаючі російські бомбардувальники, проте наражаються на небезпеку самі.

Другий спосіб — знищувати літаки "в гнізі" — використовувати далекобійні крилаті ракети, наприклад AGM-158 JASSM (американська високоточна крилата ракета класу "повітря — поверхня") чи дрони по місцях дислокації ворога в РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як планують боротися із ще однією проблемою з боку Росії — навалою дронів-"шахедів". Перехоплювати їх планують іншими спеціальними дронами.