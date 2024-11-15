За участь у боях на території РФ будуть доплачувати. Нардеп озвучив цифру

У разі загибелі осіб, які виконували військовий обов’язок на території держави-агресора, членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень

У пʼятницю, 15 листопада, стало відомо, що Уряд запровадив додаткові виплати військовим, які беруть участь в бойових діях на території РФ, а також тим, хто отримав поранення і перебуває на лікуванні. Крім того, для цієї категорії захисників передбачені пільги з оподаткування військовим збором.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він назвав суму, яку планують виплачувати.

"Передбачено на період дії воєнного стану виплачувати військовослужбовцям, які виконують військовий обовʼязок на території держави-агресора, під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із збройною агресією проти України, додаткову винагороду у розмірі 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, одноразову винагороду в розмірі 70 тис. гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань", — повідомив Мельничук.

Також зазначається, що особам рядового і начальницького складу ДСНС, НАБУ та поліцейським передбачена виплата додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі в бойових діях.

Мельничук поінформував, що виплата додаткової винагороди у розмірі 100 тис. гривень передбачена особам, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), отриманим при виконанні військового обов’язку на території держави-агресора, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, або перебувають у відпустці для лікування після поранення у зв'язку із отриманням тяжкого поранення за висновком ВЛК.

Згідно з внесеними змінами до постанов, на військових, які виконують завдання на території країни-агресора, поширюється право застосування пільги з оподаткування військовим збором.

Мельничук повідомив, що у разі загибелі осіб, які виконували військовий обов’язок на території держави-агресора, членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що у Третій штурмовій висловилися щодо розформування ТЦК.