Мобілізація в Україні: чи вважається заміна паспорта оновленням даних

Юрист розповів про нюанс

Військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років мали оновити свої військово-облікові дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Цю вимогу потрібно було виконати до 16 липня 2024 року, інакше можна отримати покарання у вигляді штрафу.

Українці цікавляться, чи вважається зміна паспорта на ID-картку як оновлення даних. На це запитання відповів юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

За словами юриста, заміна паспорта-книжечки на ID-картку, яку багато хто робить через ЦНАП, не є оновленням даних у розумінні закону про мобілізацію та військовий облік (№3633 від 11 квітня 2024 року).

"При цьому, реквізити ID картки є інформацією, яка вноситься до єдиного реєстру військовозобов'язаних. На сьогодні, налагоджена автоматична взаємодія між реєстром військ", — зазначив Топчій.

Нагадуємо, що невчасне оновлення даних вважається адміністративним порушенням. За це загрожує громадянину штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.

У разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Попри це, більшість людей вважають за краще сплатити штраф, аніж витрачати час і сили на його оскарження.

Існує декілька підстав, за якими можна оскаржити накладений штраф від ТЦК:

неправильне оформлення штрафу: якщо в постанові про штраф не зазначено підстави для його накладення, порядок оскарження, або припустилися помилки в персональних даних;

якщо в постанові про штраф не зазначено підстави для його накладення, порядок оскарження, або припустилися помилки в персональних даних; незаконне проведення засідання комісії: якщо комісія ТЦК, яка ухвалила рішення про штраф, перевищила свої повноваження або порушила порядок засідання, рішення також можна оскаржити.

якщо комісія ТЦК, яка ухвалила рішення про штраф, перевищила свої повноваження або порушила порядок засідання, рішення також можна оскаржити. ви не підлягаєте військовому обліку: якщо у громадянина є законні підстави для звільнення від військового обліку (вік, стан здоров'я, сімейні обставини тощо), але ТЦК цього не врахував, штраф може бути оскаржений;

якщо у громадянина є законні підстави для звільнення від військового обліку (вік, стан здоров'я, сімейні обставини тощо), але ТЦК цього не врахував, штраф може бути оскаржений; поважні причини для неявки: якщо ви не з'явилися до ТЦК через поважні причини (лікування, відрядження, виконання важливих обов'язків) і маєте відповідні документи, що підтверджують це, можна оскаржити штраф;

якщо ви не з'явилися до ТЦК через поважні причини (лікування, відрядження, виконання важливих обов'язків) і маєте відповідні документи, що підтверджують це, можна оскаржити штраф; помилки у документах: якщо в документах ТЦК міститься помилкова інформація, яка стала підставою для штрафу, це також може бути підставою для його оскарження.

Також підставою для оскарження можуть бути неналежні дії ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, кому з чоловіків не потрібно оновлювати дані в ТЦК. Зокрема ця норма не стосується осіб, які мають статус "непридатний".