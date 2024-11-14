"Головне завдання ТЦК не мобілізація": Україні обіцяють великі проблеми через ідею нардепів

Зміни треба, але не під час війни

Нещодавні гучні заяви щодо розпуску територіальних центрів комплектування (ТЦК) на тлі скандалів більше політичні і звучать вони від людей, які у цих питаннях некомпетентні. Проте самі центри комплектування потребують реформи, але не зараз.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Ігор Рейтирович. За його словами, заяви окремих нардепів цілком можуть бути їх підготовкою до майбутніх виборів.

"Заяви роблять депутати, тобто політики, які не мають відношення власне до служби в Збройних Силах України, які навіть не знають, що це таке. У них навіть немає розуміння, яким чином це відбувається", — каже політолог.

Він наголошує, що розпуск ТЦК наразі не на часі, але на негативну складову мобілізації, коли ловлять людей і кидають в буси, не слід закривати очі. Проте це лише окремі випадки, не усі центри і їх працівники займаються "людоловством". І судити саме за ними, не звертаючи увагу на інші аспекти і плоди роботи ТЦК, не правильно.

"Багато хто працює в межах тих повноважень, які їм власне надані і все це відбувається достатньо відкрито публічно через процедуру приходу власне до ТЦК, оновлення документів, проходження ВЛК і так далі. Тому тут деякі народні депутати дуже хочуть на цій популістичній темі заробити собі якісь додаткові політичні дивіденди", — пояснює Рейтирович.

За словами політолога, у цих заявах дійсно є політичний підтекст, аби під час виборів зіграти на ньому. Але ліквідація ТЦК не просте питання, адже розформувати усі центри і відправити 50 тисяч осіб на фронт не вийде. До того ж певна частина працівників центрів комплектування — військові після поранень, полону тощо. Тобто це люди, які за наказом вищого керівництва пішли у ТЦК, адже на фронт їх не пустили більше. Рейтирович акцентує, що ці зміни відбулись саме під час діяльності Головкома Олександра Сирського.

Він же і додає, що наразі проблема з роботою ТЦК є, її визнав і президент, Україна має уходити від мобілізації на вулицях, але наразі це неможливо.

"Але за розформування ТЦК, виникає питання: а хто в період безвладдя в цій сфері буде виконувати власне функції територіальних центрів комплектації. Центри рекрутингу? Ідея не погана, але навіть ТЦК переформувати у центри рекрутингу не вийде за один день, потрібна правильна реформа і час", — каже політолог.

Рейтирович пояснює, що депутати, які роблять ці заяви, самі до кінця не розуміють специфіку роботи ТЦК і наслідки своїх слів. Це просто привернення уваги до себе та піар.

"Головна задача ТЦК не мобілізація, а облік усіх військово та невійськовозобов'язаних громадян. Проте наразі центри комплектування більше пов'язують саме з мобілізацією", — додає політолог.

Він наголошує, що ТЦК в Україні з'явились не так і давно, і вони є продуктом реформування військкоматів. Звісно, за словами Рейтировича, центри комплектування потребують реформування, але не під час війни. Наразі в країні є нагальніші проблеми, проте розслідування щодо перевищення повноважень цими установами чи корупції мають тривати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп назвав три фактори, які можуть прискорити мобілізацію.